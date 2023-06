Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de junio de 2023

PISCIS

Tu mejor día deberá de ser el lunes aprovéchalo y di lo que sientes pues tu palabra tendrá gran peso y podrías conseguir lo que quieres. Si ya sufriste por amor no lo vuelvas hacer, recuerda que quien se enamora más de la cuenta en una relacione s quien terminará pagando los platos rotos y sufriendo más. Si no estás de acuerdo con algo de tu trabajo o familia no te quedes callado o callada y exprésalo, recuerda que si no hablas jamás serás escuchado o escuchada. No esperes que las otras personas hagan lo mismo que tu hagas por ellos o te llevarán grandes sorpresas, recuerda que quien da sin esperar nada a cambio al final terminará cansándose y mandará todo a la goma. Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no por amor, sino por el hueco que dejó en tu vida pues ese tiempo que invertías en esa persona ha quedado en el aire y necesitaras con quien llenarlo.

ACUARIO

Ya no finjas sentimientos donde no los hay, sino sientes nada por la persona con la que estas o sales no sigas ahí, no hay necesidad de quedar bien por nadie, tu prioridad siembre deberá de ser tu y nadie más. Ponte ya las pilas y no te quejes tanto de la vida, le flojeas mucho y quieres que todo te caiga del cielo eso se debe a que estás acostumbrado a la buena vida, atiende los compromisos y pendientes que tengas o de lo contrario se te cargará el trabajo y al final no sabrás encontrar la salida. Es probable que vengas pleitos con una amistad debido a que te vas a enterar que anduvo de lengua suelta con otras personas hablando cosas negativas de ti. Ve tras tu objetivo y no te detengas por nadie, recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento y si tu no pones de tu parte para que se te de lo que quieres y deseas las cosas no van a caer del cielo.

CAPRICORNIO

Siempre de pie y constante en tus metas y sueños, eso es lo que te ha hecho un ser único y especial, sin embargo, tienes un problema con tu pasado que no te deja avanzar ni seguir, aprende a soltarlo y darte cuenta de que ya fue y ya nada bueno sacarás de ahí más que dolor y amargura. Tu salud se verá afectada en próximas fechas, pero sabrás salir adelante, necesitas cuidarte mucho en eses aspectos pues se visualizan infecciones y dolores en articulaciones. Cuida tu alimentación y no te confundas en tus sentimientos pues por falta de amor podrías confundir la caricia con enamoramiento. Es probable que te lleguen noticias de expareja que te pudieran poner de malas, pero al final del día entenderás que cada quien está donde quiere y debe de estar. No permitas que otras personas pasen sobre ti, aprende a decir que no pues por querer quedar bien con todo mundo podrías estar perdiendo mucho.

SAGITARIO

Te vienen cambios de actitud y posibilidades de muchos viajes, la vida te dará una sorpresa en próximos días que te va a sacar una gran sonrisa. Siempre que dudes de tu capacidad de lograr las cosas jamás las conseguirás, tienes una vida por delante y la posibilidad de ser feliz con quien te de tu gana, pero te das mucho el taco y en algunas ocasiones piensas que nadie nació para ti, si vas a exigir algo asegúrate de tener tú también eso que exiges. Un embarazo dentro de la familia se hará presente y envidia por parte de vecinos. En los dineros vienen momentos de necesidad y eso se debe a que gastas mucho en cosas que no necesitas, ponte ya la pilas y ahorra un poco más. Tu familia será siempre tu talón de Aquiles aprende a ver más por ellos y aprovechar todo este tiempo pues quizás el día de mañana te arrepientas de eso. Procesos legales que te van a salir a favor siempre y cuando trabajes firmemente en ellos. Persona morena o morena clara podría constituir un obstáculo para tu progreso, aprende hacer un lado a quien no te sirve.

ESCORPION

Necesitas estar muy seguro o segura de lo que dirás pues las palabras podrían regresar a ti multiplicadas por tres en un futuro si no sabes usarlas. Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla, deja de creer en palabrerías sin importancia, concrétate en los hechos. Ten mucho cuidado con tu hocico flojo pues podrías hacer cometarios graves y cometer grandes errores, estas en una etapa en la cual tu sinceridad estará a flor de piel, aprende a controlarte y no soltar la sopa o lo que sabes antes de tiempo, aprende a guardar la información que sabes para cuando en realidad puedas utilizarla a tu favor. Cambios importantes en muchas cosas pues ya no serás el mismo tonto o tonta de antes, les costará trabajo aprovecharse de ti pues sabrás de qué manera defenderte de esas personas, traerás las uñas bien afiladas en estos días y quien te la haga te la pagará muy caro.

LIBRA

Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora laboral y cambios en cuestión de horarios y de puestos. Tu buen corazón es un arma muy poderosa que puedes llegar a utilizar para tener a tu lado a quien te dé la gana, es cuestión que te la creas y te des más importancia, no des todo al principio, da poco y da nada y así sucesivamente, eso hará que la otra persona se desestabilice de tus actitudes y termine enamorándose de ti. Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales pues podrías llevarte grandes sorpresas, nadie merece estar en la cima, recuerda que todos tenemos el mismo valor. Si ya tienes una relación aléjate de la monotonía pues podría estar perjudicando mucho la relación. Vienen cambios en lo laboral pues hay cambio de empleo o mejoras en un puesto de trabajo, inclusive algo que has estado pidiendo en el ámbito de los trabajos se te dará muy pronto. Noticias de personas de tu pasado podrían ponerte de mal genio. Persona de piel blanca y ojos claros podría aparecer en cualquier momento y cambiar tu forma de pensar sobre ciertas cosas que te preocupan.

VIRGO

Tienes todo pa estar bien y ser feliz, pero concentras mucho tus energías y tu tiempo en cosas vanas que solo te ponen peor. Es importante tomes el toro por los cuernos y no permitas que nadie se interponga en tus planes, ve tras tus objetivos que estás por lograrlos, sino quieres un embarazo cuídate mucho que estarás más fértil que una coneja o conejo. Hay cambios en tus actitudes y mucha maduración, recuerda que después de la tormenta viene la calma, si has pasado por situaciones difíciles y has enfrentado desdicha, mentiras, desamor e incluso inestabilidad laboral piensa que has hecho para salir de esos baches, quien esté contigo lo hará sin poner peros, el trabajo no vendrá a ti por arte de magina necesitarás poner de tu parte e ir a buscarlo. Cambios y nuevos horizontes se visualizan, la llegada de persona de tez clara te va a impresionar mucho sin embargo te darás cuenta de que tu corazón ya está ocupado por una persona de tu pasado. Es probable que sientas un poco de intranquilidad y coraje por ciertas personas al ver las injusticias que cometen, no te enfades ni te cargues pleitos que no son tuyos y no te corresponden, déjalos que se hagan garras y que resuelvan su vida a su manera.

LEO

Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas. Es importante que confíes más en tu capacidad para lograr tus metas, no permitas que la negatividad de otras personas te haga caer en situaciones complejas o cuestiones que no te corresponden. Hay movimientos en tus estados de ánimo y perros y frecuentes, hay días en que te levantas con ganas de ya no seguir tus días, te hacen falta deseos y sueños para poder tener motivos suficientes para seguir creciendo y encontrar la felicidad. Recuerda bien de dónde vienes y hacia dónde te diriges pues podrías perder tu rumbo por ir detrás de una persona que no vale la pena, guarda tus rencores y orgullo pues podrías perder lo que más quieres.

CÁNCER

Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues ellos no las pondrán por ti, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas. Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no te metas tanto en chisme ni en problemas que no son tuyos ni te corresponden o podrías resultar muy dañado. Debes tener mucha precaución con infecciones y enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. Cuidado con chismes y comentarios negativos que llegarán a tu vida en próximas fechas, no los des por hecho ni permitas que te afecten, debes aprender a que se te resbalen todas esas cuestiones que no tienen importancia y que van dirigidas con dolo hacia tu vida. Aléjate de quienes no te dejen ser tu y para todo te ponen peros. La vida estará llena de nuevas oportunidades en tu vida, es momento que las aproveches y tomes todo lo que viene que no volverán aparecer.

GÉMINIS

La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor; reniegas del amor pues consideras que lo más importante en estos momentos es tu cuestión laboral, económica y familiar, recuerda que quizás mañana sea tarde para el amor, aprovecha las oportunidades que llegan. No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quién eres, pero sobre todo recuerda lo que vales. Cuidado con cambios, podrías perderte en el camino y dejar de ser lo que eres y tanto trabajo te ha costado. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va a animar y hacer sentir muy bien, dichas noticias serán sobre asuntos laborales o económicos. Cuídate de escándalos laborales pues podrías quedar mal con jefes o supervisores. No te culpes de errores que no son tuyos ni te correspondes, deja que cada persona se haga garras con sus responsabilidades.

TAURO

Nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas; ten cuidado en hablar de más o contarle cosas que no debes, recuerda que ya te falló en el pasado. Ten cuidado con guardar rencores con personas del pasado, si te hicieron algún daño aprende a perdonarlos, pero ponte firme para no volver a caer ni confiar en ellos, tienes el poder de mandar al carajo todo eso que te lastima o te hace daño. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen. Cuida tus cambios de humor pues podrías dañar a personas que significan mucho para ti. Si tienes pareja se ven enfrentamientos y disgustos, suelen traer cosas del pasado que no han logrado superar. Estas por realizar un trámite que se dará de la mejor manera.

ARIES

Te llega dinerito extra que deberás de saber aprovechar e invertirlo en algún negocio que tengas en mente. Controla tu carácter algunas veces explotas demasiado pronto y tiras veneno por donde sea sin darte cuenta de que dañas a personas que son importantes para ti. Deja de meterte dónde no te importa, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás y te olvidas de resolver la tuya, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo, no tiene caso gastar energías en algo que no te dejará nada más que un sinfín de problemas. Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados y que más alejan a las personas. Cuida muchas cuestiones que tengan que ver con tu economía pues vienen gastos fuertes que podrían ocasionarte problemas económicos a final del mes. Es probable que recibas un detalle en poco tiempo de una persona muy especial, ese tipo de personas son las que necesitas y mereces en tu vida.