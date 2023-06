Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 4 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Aracely Arambula: 181,648 Likes

Aracely Arambula (@aracelyarambula) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 6,608,196 seguidores. La actriz y cantante es conocida por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Aracely Arambula publicó una foto que cosechó 181,648 me gusta. “Tiempo divino tesoro que se llevará nuestro cuerpo … Pero el Alma jamás cada día se hace mas fuerte y cada día llénala de mucho AMOR @urielsantanafoto ”, escribió en su publicación.

2- Francisca : 39,393 Likes

Seguido de Aracely Arambula tenemos Francisca (@francisca), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. La actriz y presentadora de televisión tiene más de 4,300,232 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 39,393 likes de su comunidad. “Que tengan un día lleno de carcajadas como el de Gennaro No es cosa sería jajaja”, escribió la afamada instagramer en su último post.

3- Gaby Espino: 32,586 Likes

La actriz y presentadora de televisión Gaby Espino (@gabyespino) tambiénes tendencia en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 13,422,701 followers. En su última publicación, Gaby Espino ha conseguido un total de 32,586 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “I You MEXICO” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

4- Ninel Conde: 20,679 Likes

Ninel Conde sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,709,078 seguidores. En su cuenta (@ninelconde), la artista es popular por enseñar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente obtuvo 20,679 likes. “Tulum vibes .@tabootulum …#tulum #tulumoutfit #tuluminati #bikini #bikinimodel #bikinigirl #sexy #trend #viral #vacay #fitnessjourney #fitnessmodel #fitnessmotivation”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

5- Raúl González : 391 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Raúl González, el presentador de televisión con una comunidad de 432,031 followers en Instagram. Sus posteos en (@raultvgonzalez) también causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 391 me gusta. “Disfruta cada día al máximo, porque cada momento es único e irrepetible. Abraza, besa, celebra, ama y sé feliz. ¡Bendecido domingo!#SúmaleaTUvida #FrasesDeRaúlTVGonzález#UnDíaALaVez#FrasesPositivas”, escribió el instagramer. View this post on Instagram A post shared by Raúl TV González (@raultvgonzalez)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

