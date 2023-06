Murieron 2 de los 7 heridos en el tiroteo en una escuela secundaria en Virginia

Dos personas murieron y cinco más resultaron heridas este martes en un tiroteo ocurrido durante una ceremonia de graduación en una escuela de secundaria en Virginia, Estados Unidos, informaron las autoridades locales.

Siete víctimas fueron encontradas con heridas de bala y trasladadas posteriormente a un hospital local, según informó el jefe interino de la policía de Richmond, la capital del estado, Rick Edwards, en una rueda de prensa.

Dos individuos ya fueron arrestados en conexión con el ataque, subrayó Edwards y agregó que la investigación sobre lo sucedido se encuentra aún en una “etapa preliminar” pero que ya no hay ninguna “amenaza” activa contra la comunidad.

Los arrestos ocurrieron cerca de la Virginia Commonwealth University.

