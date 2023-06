Irene Aldana lanza contundente frase sobre el combate contra Amanda Nunes: “Es matar o matar”

La mexicana Irene Aldana retará a la brasileña Amanda Nunes en un combate en el que quiere arrebatarles las fajas de peso gallo y pluma del UFC, el próximo sábado 10 de junio en el Rogers Arena de Vancouver, British Columbia en Canadá. Ante esta realidad la peleadora azteca dejó claro que el combate será de todas por todas. A new challenger in the jungle 🦁



🏆@Amanda_Leoa defends the bantamweight title against @IreneAldana_ Saturday night!!



[ #UFC289 | 10pmET / 7pmPT | Live on @ESPNPlus PPV ] pic.twitter.com/5WRL01JcjK — UFC (@ufc) June 9, 2023

“A mi entender ella es la más grande de todos los tiempos, para mí, lo es. Por eso me hace aún más grande poder tener esta oportunidad contra ella, de vencer a una de las más grandes. La respeto, y es un honor para mí“, dijo Irene Aldana.

“Sin embargo, por mucho que la respete, para mí, vengo con la mentalidad de ganar. No es matar o morir. Para mí, es matar o matar“, puntualizó la peladora mexicana de 35 años. De igual manera, Aldana espera a una Amanda Nunes en su mejor versión: “No sé qué tiene en la cabeza, ni si quiere retirarse o no. Nunca sabremos cómo vendrá mentalmente la otra peleadora, pero espero su mejor versión“, dijo.

Ready for her shot at gold!@IreneAldana_ is coming for nothing but a title on Saturday #UFC289 pic.twitter.com/UoEzW0nhcu — UFC (@ufc) June 9, 2023

Irene Aldana recordó el llamado para enfrentar a Amanda Nunes, y aseguró que fue algo increíble para ella, ya que se estaba preparando por otro combate y de pronto le salió la pelea soñada. “Mick Maynard llamó y le devolví la llamada. Fue como ‘Ok tenemos que decir esto. Julianna Peña está lesionada. Se rompió las costillas y queríamos ofrecerte luchar contra Amanda en su lugar“, contó.

Aseguró que no puede describir la locura y la alegría con la que recibió la noticia e inmediatamente estuvo dispuesta a enfrentarse a la mejor de todos lo tiempos, quedando todo listo para una batalla épica en suelo canadiense.

El ex campeón mundial de la división de peso ligero del UFC y número 1 del ranking, el brasileño Charles Oliveira protagonizará la pelea coestelar ante enfrentando al el iraní Beneil Dariush, actual número 4 del ranking de las 155 libras.

