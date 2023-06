Maripily Rivera se convierte en “sirenita”, le hace competencia a Halle Bailey, protagonista de “The Little Mermaid”

La modelo puertorriqueña Maripily Rivera pudo cumplir uno de sus sueños de convertirse en Ariel y ahora le hace “competencia” a la actriz estadounidense Halle Bailey y se convirtió en “sirenita“, el video está causando sensación en Instagram.

Y es que Maripily compartió en su cuenta de Instagram imágenes de cómo se preparó para su sexy sesión de fotos para posar como toda una “sirenita”, en medio de la euforia que ha causado el estreno de “The Little Mermaid”, cinta el live action, protagonizada por la joven actriz Halle Bailey.

La también actriz y empresaria de 45 años compartió un par de videos donde muestra cómo fue su transformación en una sexy sirenita.

Maripily comparte imágenes de su transformación en sirenita

“Estamos en la transformación con mi equipo de trabajo de la “Little Mermaid”, el maquillaje está quedando espectacular”, comentó la actriz boricua.

En el video se ve al equipo de maquillaje y vestuario cómo lograron transformar a Maripily en Ariel, como el personaje principal de “The Little Mermaid”.

“Vivir la experiencia espectacular con un gran equipo de trabajo que disfrutamos esta Aventura de poder ser por un dia #thelittlemermaid 🧜‍♀️ gracias a @puertoricodresses y su gran equipo“, escribió la boricua junto al video, que compartió en Instagram, donde cuenta con 1.5 millones de seguidores.

Maripily lució una top verde con azul y una cola de sirena verde esmeralda. El vestuario hizo destacar sus pronunciadas curvas.

En otro video se ve a Maripily ya transformada en sirenita y posando muy feliz para la lente.

La sesión de fotos y grabaciones se realizaron en Isla Verde, en el barrio de Carolina, en Puerto Rico.

“Así me convertí en #thelittlemermaid 🧜‍♀️en mis fotos de hoy 📸🎞️ con @fotografosolano para la campaña publicitaria de @puertoricodresses que se encarga del alquiler para fotos de la cola de sirena 🧜‍♀️. Mi gran equipo de trabajo @isadora.makeupartist @mubythais”, escribió la boricua.

Sus seguidores elogian sus imágenes

Las imágenes que compartió la estrella boricua generó una serie de comentarios por parte de sus seguidores, que se dicen ansiosos de ver las sesión de fotos y aplauden lo bien que se ve como sirenita. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

“Que hermosa, Dios te bendiga. Ansiosa por ver esas fotos. Qué hermosa te ves. Qué bellas las niñas y el video se ve lindo me encanto”, destacan algunos comentarios.

“Aww estas preciosa mi reina, muchas bendiciones. Qué bella”, comentó otro usuario.

También te puede interesar: