Ingrid Coronado y sigue luchando para sacar a la viuda de Fernando del Solar de su casa

La presentadora mexicana Ingrid Coronado, de 48 años, sigue en su lucha para recuperar el patrimonio que le pertenece a sus hijos tras el lamentable deceso de Fernando del Solar, su padre.

Así lo hizo saber en un nuevo encuentro con los medios de comunicación, donde brindó mayores detalles del actuar de Anna Ferro, la viuda de su ex.



“Yo sigo en mi modo paciencia, confiando en que el universo va a hacer su trabajo, yo confío en que pronto eso se solucione, esa es mi intención. Puedo decirte que todos estos capítulos me han ayudado a poder hacer lo que ahora hago, es que nunca vamos a poder estar en un mundo en donde no haya problemas y creo que eso es lo que debemos de entender”, reveló Coronado en su más reciente encuentro con la prensa.

Ahí detalló que Ferro sigue con su postura de no moverse de apartamento ubicado en la ciudad de Cuernavaca, a pesar de que está comprobado que no l e pertenece.

“Afecta la economía principalmente y eso duele, porque finalmente yo soy una mamá que saca a sus hijos adelante sola, que trabaja para darnos una buena vida, y tener que estar invirtiendo tiempo y dinero en cuestiones legales, pues es algo que a todos nos desagrada, pero es a veces algo que se tiene que hacer”, concluyó.

