Eduin Caz presume su nuevo look y se arma una trifulca de opiniones en Instagram

Luego de convertirse en padre por tercera vez, Eduin Caz, líder de Grupo Firme, a bordo de su nuevo automóvil deportivo y en el gimnasio, presumió el cambio radical de look que se realizó.

El intérprete de ‘Y Soporta’ compartió una galería de fotos y videos en Instagram con su nuevo peinado que trata nada más y nada menos que de unas trenzas.

En el primer video apareció conduciendo el lujoso auto y cantando la canción ‘Te Felicito’ que estrena este 13 de junio en colaboración con Alejandro Fernández. Mientras que en el segundo video se vio dándolo todo en el gimnasio, pero lo que llamó poderosamente la atención de sus seguidores fue su peinado.

Tras realizar la publicación, miles de internautas reaccionaron al post de Eduin que ya cuenta con más de 340 mil likes y unos dos mil comentarios.

Entre las opiniones que le han dejado los usuarios de la red social de la camarita se pueden leer diversos puntos de vista, pero especialmente predominan los comentarios de los que han criticado cómo le lucen las trenzas.

“Le afectó juntarse con 6ix9ine”; “Omg pls quítate ese pelo lol. Te mirabas mejor antes”; “Impresionante el hate, la envidia y el ardor de la gente en sus comentarios, solo demuestran el tipo de personas que son”; “Ay, mijo, ¿qué te hiciste en las greñas?”; “Denle chance al chavo, se siente muy jovenzuelo, soltero, sin compromiso alguno! Se subió al tabique, se cayó y aún no aterriza!”; “Cada día más ridículo lo que es querer llamar la atención”; “Entre más hijos tiene más naco y ridículo se viste, en cambio la mamá de sus hijos se viste mejor se ve mejor y mucho más bonita” y “Pobre muchacho más vacío no puede estar. Perdiendo todo y no se da cuenta”, son algunas de las reacciones que se pueden leer.

Sobre las críticas que le han hecho en su última publicación el vocalista de Grupo Firme no ha emitido ninguna opinión.

Su separación ocurrió con su esposa embarazada

Hace un par de meses Eduin Caz al ser entrevistado en la alfombra roja de Premios Lo Nuestro se refirió a Daisy Anahy como su exesposa y así dio a entender que se habían separado mientras ella estaba embarazada de Christian, su tercer bebé que nació hace un par de días.

