Los tres microbikinis con los que Karol G ha encendido Instagram

La cantante colombiana Karol G ha conseguido gran reconocimiento mundial por su talento musical que actualmente la mantienen como una de las artistas femeninas más escuchadas en las plataformas digitales.

Pero el talento musical de la ‘Bichota’ no es lo único por lo que es reconocida. Su carisma, alegría, dulzura, belleza y sensualidad también cautivan a sus millones de fanáticos.

En Instagram sus más de 63,4 millones de seguidores siempre están atentos a las publicaciones que realiza en su perfil, donde en ocasiones comparte fotografías luciendo bikinis que resaltan el cuerpazo que se gasta.

A continuación, haremos un repaso por los tres microbikinis de la intérprete del álbum ‘Mañana Será Bonito’ que han dejado a millones de fans boquiabiertos.

El verde manzana que dio la bienvenida a sus 32 años

El 14 de febrero, día en que en muchos países se celebra el ‘San Valentín’ o ‘Día de los Enamorados’, Carolina Giraldo -verdadero nombre de la intérprete- compartió unas fotografías con un revelador traje de baño verde anunciando que su signo zodiacal es acuario y su cumpleaños.

“La babysita es Acuario 🧜🏽‍♀️32 Añitos 🌺🌺🌺”, escribió para acompañar su post que alcanzó más 8,5 millones de ‘likes’.

El de fresitas para resaltar sus curvas bien puestas

Karol G siempre ha defendido su naturalidad y en aras de defender que su cuerpo es voluptuoso, hace unos meses, compartió una serie de fotografías disfrutando de un día soleado con un lindo y sensual bikini blanco con pequeñas fresas.

“… y quien dijo que yo era flaquita ? THICK MAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 💦 … Las curvas siempre de moda pues 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 Besitos !!!!!”, fue el pie de foto que usó para la publicación 7, 2 millones de ‘me gusta’ en la red social de la camarita.

El rojo para agradecer y disfrutar

Hace un par de meses también compartió una galería de fotos en un día de sol y mar en el que aprovechó de presumir su cuerpo llevando un bikini rojo que iba a juego con su antigua melena de ese color.

“Quería un día para mí, para agradecer y disfrutar … y así se ve en fotos”, escribió la ‘Bichota’ para acompañar las fotos que también lograron unos 7,2 millones de ‘likes’ de los internautas. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

