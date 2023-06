Miguel Layún arremetió contra la Leagues Cup y descarta que el fichaje de Lionel Messi también beneficie al fútbol mexicano

El fútbol de Estados Unidos ha estado en el centro de atención del deporte por la previsible contratación de Lionel Messi por el Inter Miami. La llegada a la MLS del capitán de la Selección Albiceleste le otorga una mayor visibilidad al torneo. Varios cambios se han generado en fila con las informaciones que dan por sentada la contratación de La Pulga. Miguel Layún, futbolista de las Águilas del América, considera que esta adquisición solo beneficia a la MLS.

Lionel Messi jugaría su primer partido con el Inter Miami en un duelo contra Cruz Azul por la Leagues Cup. Varios analistas consideran que estos choques del Inter Miami contra equipos mexicanos ayudan a los clubes aztecas a que sus jugadores tengan una mayor visibilidad internacional. Pero, en el marco de la Leagues Cup, Layún no está de acuerdo con esa idea.

“Yo no veo por dónde pueda beneficiar a México que Messi esté en la MLS. Me parece bueno para ellos, pero la Leagues Cup es un torneo en el que nosotros tenemos que estarnos trasladando dentro de Estados Unidos, fuera de nuestros hogares, lejos de nuestras familias y jugando de visitantes. Me parece un torneo más diseñado para Estados Unidos y la MLS que para la Liga mexicana y los equipos mexicanos”, dijo el mexicano en una entrevista con Claro Sports.

Miguel Layún ataca a la Leagues Cup

El exinternacional mexicano cuestionó fuertemente la organización del torneo. Miguel Layún comparó la Leagues Cup con la Copa Libertadores para dejar claro su preferencia por el torneo sudamericano que, bajo su perspectiva, es de mayor nivel.

“Incluso cuando jugábamos Libertadores, que esa mucho más importante a nivel internacional, era un partido de ida y vuelta donde competíamos en igualdad de circunstancias. En este caso nosotros estamos yendo de visitantes a jugar un torneo a mitad de nuestra liga, donde tenemos que parar y donde los clubes que queden fuera no tienen ningún beneficio (…) Si me dijeras que Messi va a venir a jugar al Estadio Azteca contra el América o irá a Mazatlán, llenará el estadio y será una emoción para la gente, ahí si te digo que nos dará exposición“, explicó.

