Roberto Palazuelos rompe el silencio y revela qué pasará con la herencia de Andrés García

El empresario Roberto Palazuelos, de 56 años y quien fuera muy cercano al fallecido actor Andrés García, no se guardó nada y realizó fuertes declaraciones sobre la herencia del famoso histrión, quien falleció el 4 de abril del presente año en el puerto de Acapulco.

Aunque su relación no terminó de la mejor manera, el Diamante Negro siempre estimó al actor de origen dominicano, a tal grado que hubo un momento de su vida que lo designó como su albacea y hasta heredero de algunos de sus bienes, pero tras su pelea le quitó todo lo que había dejado plasmado en papel.

“El testamento que estaba a mi nombre, que no sé cómo llegó a manos de ellos, es el testamento que me dejó Andrés a mí, en el que me nombraba albacea, y repartía su fortuna entre todos sus seres queridos. Le tocaba a Andresito, a Leonardo, inclusive a Margarita. A Andrea nunca y creo que sí la debieron de haber incluido porque Andrea si lo quería mucho, pero bueno, ya ven cómo están las cosas”, detalló el también abogado.

Aunque Andrés García lo hizo a un lado, quienes no lo hicieron fueron sus hijos y Sandra Vale, la expareja del primer actor. Ellos aprovecharon su cercanía con Roberto Palazuelos para pedirle que los representara y tienen todas las de ganar, pues resulta ser que nunca se divorció de ella, por lo que tiene todo el derecho de reclamar lo que ella considerar, muy a pesar de Margarita Portillo, quien fue su última pareja.

“Ambas actas de matrimonio son válidas hasta que sean invalidadas por una autoridad jurisdiccional, pero siempre la primera en derecho es la que prevalece, entonces es lo que va a terminar pasando, además es mucho más poderosa la primera porque es sociedad conyugal, la dueña de todo, la mitad es Sandy, en todo caso, si Margarita fuera la heredera, podría heredar la mitad nada más”, detalló.



Para culminar con el tema y sin desearle el mal a la viuda de su amigo, Palazuelos detalló que llegará hasta las últimas consecuencias.



“Que quede una cosa bien clara, yo no tengo nada personal contra Margarita, pero nosotros somos los abogados de Sandy, de Leonardo y Andrecito, y nosotros vamos a proceder hasta el último momento hasta el final”, concluyó.

