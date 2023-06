Trump se detuvo en un popular restaurante cubano tras declararse no culpable: “Comida para todos”

El expresidente Donald Trump sorprendió el martes a muchos cuando se fue directamente de la corte de Miami, en Florida, donde fue imputado de 37 cargos federales en relación con su manejo de documentos clasificados del gobierno, a un popular restaurante cubano, convirtiendo efectivamente su comparecencia ante el tribunal en una parada de campaña para las elecciones de 2024 con sus partidarios.

Trump llegó al restaurante Versailles, un lugar icónico de Miami en La Pequeña Habana, minutos después de salir de la corte. Allí posó para fotos con el personal y muchos simpatizantes y mostró un pulgar hacia arriba poco después de declararse no culpable de 37 cargos federales.

“Comida para todos”, gritó Trump en el restaurante, mientras periodistas y asistentes al restaurantes tomaron fotos y videos del momento en el que le cantaron el cumpleaños feliz a Donald Trump, que el miércoles cumplirá 77 años.

Las cámaras de varias cadenas mostraron en vivo cómo saludaba a los presentes que le mostraban su apoyo y le pedían hacerse fotos con él.

Los asistentes de la campaña de Trump también compartieron imágenes de video de la parada, que muestran al expresidente dándose la mano y agradeciendo a los seguidores dentro del café.

La visita al restaurante Versailles también tuvo un trasfondo político, dada la importancia de Florida y su población cubanoamericana en las elecciones federales.

Florida también es el estado de origen compartido de Trump y el gobernador Ron DeSantis , su principal rival principal para las primarias presidenciales del Partido Republicano para las elecciones de 2024.

Trump había abandonado minutos antes la sede de los tribunales federales de Miami, tras ser fichado y procesado por 37 cargos presentados en su contra por el caso de los documentos secretos del gobierno de Estados Unidos, hallados en su casa de Florida durante un registro realizado en 2022.

Los abogados de Trump, que no habló en la corte y se mantuvo con los brazos cruzados todo el tiempo, dijeron que se declaraba “no culpable” y pidieron que sea sometido a un juicio con jurado.

Trump fue fichado con toma de huellas digitales y fotografía y luego compareció ante el juez federal Jonathan Goodman.

No se llegó a realizar la lectura completa de los 37 cargos que le imputó un gran jurado por el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su mansión en el sur de Florida, porque sus abogados dijeron que no era necesario, dado que ya los conocían.

La lectura de cargos fue la segunda de Trump este año, pero su aparición en un juzgado de Miami fue la primera por cargos federales. Es el primer expresidente o candidato a presidente que enfrenta tales cargos.

La Fiscalía señaló que no era necesario que Trump entregara su pasaporte pues no consideran que haya riesgo de fuga, lo que significa que es libre de viajar incluso al extranjero, pero sí pidió al juez que tome medidas para que el expresidente no pueda influir en los posibles testigos del juicio.

Está previsto que Trump viaje esta misma tarde a Nueva Jersey, donde tiene anunciado un acto de recaudación de fondos para su campaña como candidato republicano en las elecciones a la Presidencia en 2024.

