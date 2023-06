El Dodger Stadium quedó a oscuras por varios minutos en la derrota de los Dodgers ante Chicago White Sox

Por espacios de casi un minuto el Dodger Stadium, casa de los LA Dodgers, quedó a oscuras por una falla en el servicio eléctrico del recinto el pasado miércoles en el partido contra los Chicago White Sox. SOMEONE PAY THE POWER BILL AT DODGER STADIUM 💥 💰 pic.twitter.com/N3somkZfQp — Batting Stance Guy (@BattingStanceG) June 15, 2023

De forma repentina, todas las luces del Dodger Stadium se apagaron y tan solo las pizarras y pantallas de video se mantuvieron encendidas. Esto ocurrió en el noveno episodio cuando ya el encuentro de las Grandes Liga estaba prácticamente cerrado.

En el análisis deportivo, la victoria de Chicago 8-4 sobre Los Ángeles fue accidentada. El lanzador abridor estelar de los visitantes, Mike Clevinger, salió en la quinta entrada debido a una lesión en el bíceps del brazo derecho tras un lanzamiento.

Anteriormente el manager de los White Sox, Pedro Grifol, fue expulsado tras una protesta aireada contra el umpire del plato Pat Hoberg.

En términos generales, la visita se mostró dominante y le propinó a los Dodgers su derrota número 30, la séptima en sus últimos 10 encuentros.

Sigue leyendo:

– Dave Roberts revela el plan para la recuperación de Julio Urías

– Bobby Miller lanza joya de pitcheo para los Dodgers y consigue un récord único

– “Pensaban que no iba a poder aguantar”: Pedro Martínez revela en entrevista la razón por la que Dodgers no creyó en él en un verdadero error histórico