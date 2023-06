Julio César Chávez piensa que la pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y David Benavídez se dará por presión social

Tras su victoria ante John Ryder en Guadalajara, México, Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue sin definir el rumbo de su carrera y aún no se revela cuál será su próximo rival. Para Julio César Chávez está claro: David Benavídez es, desde su punto de vista, la mejor opción.

En una entrevista para la cadena ESPN, la leyenda del boxeo no dejó pasar desapercibidas las últimas informaciones que apuntan a un combate entre el mexicano de 32 años y Badou Jack en Arabia Saudita. Aunque Chávez considera positivo que Álvarez pueda expandirse a otros mercados, se suma a línea de pensamiento de Benavídez con respecto al deseo de los amantes del boxeo.

“Es el retador oficial y tarde que temprano se tiene que dar esa pelea porque la gente lo exige, la gente lo va a pedir y ya depende de Canelo el saber si lo acepta o no. Yo creo que a todos nos gustaría, pero uno no decide y no quiero meterme en más controversias”, precisó Chávez.

Badou Jack celebra la victoria contra Richard Rivera en Arabia Saudita en 2020. Foto: Francois Nel/Getty Images.

Hace algunas semanas el dos veces campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) intentó persuadir al ‘Canelo’ Instagram con una publicación en la que pedía “darle a la gente lo que quiere ver”.

El mítico excampeón mundial se puso como ejemplo al recordar que pudo ser el primer pugilista mexicano en pelear en Arabia Saudita, pero declinó el ofrecimiento de José Sulaimán, padre de Mauricio Sulaimán, actual presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

“Fíjate que me lo propuso Sulaimán y aunque suene raro, yo iba a ser el primer mexicano en pelear en Arabia Saudita porque José Sulaimán me quería llevar para allá y yo no quise ir porque estaba muy pinche lejos”, acotó la leyenda, quien cree que el tapatío merece llevar su talento a otros continentes.

Julio César Chávez y José Sulaimán en una rueda de prensa en el año 2000. Foto: OMAR TORRES/AFP via Getty Images.

“Opino que Canelo se lo merece, ha peleado en Las Vegas con una arena llena y no veo por qué no vaya a llenar en Arabia Saudita y mostrar su talento”, esbozó. De momento, un enfrentamiento entre Benavídez y Álvarez parece estar más lejos que cerca. Hace unos días, el promotor del primero, Sampson Lewkowicz, informó públicamente en sus redes sociales no haber recibido una respuesta oficial a la solicitud formal hecha hace algunos días.

“Lamentablemente, hoy desde el Boxing Hall tengo que comunicar oficialmente a todos los amantes de nuestro querido deporte que ‘Canelo’ y Eddy Reynoso no contestaron a nuestra propuesta de pelear con David Benavídez, esta pelea no sucederá”, redactó en Twitter.