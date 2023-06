La FDA anunció el retiro de fresas congeladas en tiendas minoristas por posible contaminación de hepatitis A

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) informó este miércoles que se está realizando el retiro de fresas orgánicas congeladas de las tiendas minoristas de todo el país, ya que están vinculadas con una posible contaminación de hepatitis A.

Según la entidad, las frutas congeladas son importadas de Baja California, México y hasta los momentos nueve personas en tres estados están hospitalizadas por el brote. “Se insta a los consumidores a revisar sus congeladores en busca del producto retirado, no consumirlo y desechar el producto o devolverlo a la tienda para obtener un reembolso”, indicó la FDA.

Por esa razón, la agencia presentó un listado de las marcas y minoristas que están haciendo el retiro del producto en todo el país y también agregó los números de lotes.

Este lunes, la empresa Willamette Valley Fruit Co. de Salem, Oregón anunció el retiro voluntario de sus productos de fresas congeladas en las que se incluyen “frutas mixtas Great Value de 4 lb, fresas en rodajas Great Value de 4 lb, mezcla de frutas antioxidantes Great Value de 2 lb, mezcla de batidos orgánicos Fresh Start de Rader Farms de 48 oz. bolsa (cada bolsa consta de seis paquetes de 8 oz), y Rader Farms Organic Berry Trio 3 lb”, según la FDA.

De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades el virus de la hepatitis A es altamente contagioso se puede transmitir no solo por contactos con personas infectadas, sino también en el consumo de alimentos contagiados, esta infección puede ocasionar ictericia, fatiga, dolor abdominal, entre otros síntomas que pueden durar varias semanas e incluso meses si no se hace un buen tratamiento.

La FDA recomienda a aquellas personas que sospechen del contagio se dirijan a un centro asistencial de inmediato.

