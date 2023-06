Poncho Sánchez, toda una vida dándole a las congas

Poncho Sánchez tenía 18 años cuando él y un amigo fueron al parque Griffith, en Los Ángeles, a oír tocar a un grupo de percusionistas aficionados. Cuando Poncho vio a un chico con el quinto —una conga pequeña—, le pidió que lo dejara usarlo. La respuesta del músico en cuestión lo dejó atónito.

“Me dijo, ‘¿eres cubano?’, ‘no’, le dije; ‘¿eres puertorriqueño?’, ‘no’, le dije; ‘soy chicano’, y me dice, ‘los mexicanos no pueden tocar la conga’, y no me prestó el quinto”, contó el músico en una entrevista reciente.

Minutos después, el chico se paró para saludar a alguien y Poncho aprovechó y tomó el quinto. Cuando comenzó a tocar, nadie podía creer que un mexicoamericano fuera capaz de tocar tan bien.

“Me dijo el conguero, ‘tu papá es de Cuba o tu mamá puertorriqueña porque yo nunca he oído a un mexicano tocar así'”, recordó el artista sobre el que podría considerarse el principio informal de una larga y productiva carrera como conguero. “Esto pasó más de 50 años atrás, pero tuve que probarme con ellos”.

Las congas, sin embargo, no fueron el primer instrumento que aprendió Poncho, de 71 años. Antes tocó la guitarra y la flauta en una banda de música tejana. También fue cantante e interpretaba soul music, rockanroll y “viejitas pero bonitas”.

La conga llegó de la manera más inesperada. Poncho escuchaba música cubana y caribeña porque sus hermanos mayores —es el menor de 11— estaban enamorados de esas canciones, que a su vez oían en una estación de radio local; Poncho y su familia inmigraron de Texas a Norwak, California, cuando el músico tenía 3 años.

“Yo pensaba que era música mexicana, porque era lo único que oíamos”, dijo. “Y como acá [en Los Ángeles] no había discos, mis hermanas los ordenaban y se los mandaban de Nueva York”.

Poncho aún conserva esos elepés de acetato; son parte de una colección que incluye unos 5 mil álbumes de los más grandes exponentes del jazz y de la música caribeña de hace más de 50 años, entre ellos Johnny Pacheco, Orquesta Aragón y Tito Puente.

Precisamente en uno de esos discos fue donde vio por primera vez las congas, y le pidió a su padre que le comprara un par. Al principio no le hizo caso, pero fue tanta la insistencia del chico, que el padre fue a una tienda de empeño y le compró una; no había dinero para más. Tiempo después, Poncho compró una segunda conga.

Aprendió a tocar de manera intuitiva y viendo a grandes como Cal Tjader, Mongo Santamaría y Tito Puente, quienes ofrecían shows en un club de Hermosa Beach, en California.

“Ahí los iba a ver”, dijo, “Quién iba a pensar que más tarde iba a tocar con todos ellos”.

Poncho ha recorrido escenarios de todo el mundo, y este fin de semana volverá al Hollywood Bowl luego de una ausencia de casi diez años. Lo hará en el marco del Hollywood Bowl Jazz Festival, que tiene lugar cada año y que reúne a la crema y nata del jazz internacional.

El disco más reciente del músico es “Trane’s Delight”, y es un tributo a John Coltrane. Por otra parte, prepara un libro con sus memorias, y estará listo para estas fechas en un año. Poncho tiene mucho que decir, sobre todo por su larga, inusual e impecable carrera.

En detalle

Qué: Hollywood Bowl Jazz Festival

Cuándo: sábado y domingo a partir de las 3:30 pm; (Poncho Sánchez actuará el sábado)

Dónde: Hollywood Bowl, 2301 N. Highland Ave., Los Angeles

Cómo: boletos desde $62; informes hollywoodbowl.com