“Me estoy desangrando”: Periodista mexicano realiza transmisión en vivo tras ser atacado a tiros

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, pues los trabajadores de la información están expuestos a distintas agresiones tanto del crimen organizado como de las autoridades. El más reciente ataque se suscitó en Acapulco, Guerrero, y la víctima fue el periodista José González, del medio Opinión Ciudadana, quien fue atacado a balazos.

Algo de lo más impactante del suceso fue que el periodista tuvo que hacer una transmisión en vivo para pedir ayuda, pues a su alrededor había policías municipales que no le ayudaban, solo se le quedaban viendo. “Soy el Guerrero Fénix, me acaban de balear. La policía no me está ayudando, me están dejando desangrar. Me atacó la mafia y no me ayudan. Me estoy desangrando”, señaló.

Pidió a los seguidores que veían su transmisión que solicitaran una ambulancia, “No me quiero morir desangrado”, suplicó. “Te amo mamá, papá, hermanos, hijos… si me muero desangrado porque nadie me quiere ayudar, ya saben, fue culpa del gobierno que no me quiso ayudar”.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, cuando el comunicador salió en auto de su domicilio, recibió varios balazos, los cuales lo impactaron en sus brazos, provocando que perdiera el control del vehículo y chocara.

El periodista José González, del portal Denuncia Ciudadana, en Acapulco, #Guerrero, realizó una transmisión en redes para pedir auxilio tras ser baleado desconocidos; denunció que la policía no lo ayudó e increpó a la gobernadora Evelyn Salgado pic.twitter.com/b8DacfXozG — Azucena Uresti (@azucenau) June 16, 2023

Reclamos al gobierno

José González recriminó los hechos y mencionó que tan sólo un día antes, el miércoles 14 de junio, sostuvo una reunión con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, donde señaló la supuesta libertad de prensa que hay en la entidad. Después instó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a que volteara a ver cómo se estaba tratando a la prensa en Guerrero.

Al final de su transmisión en vivo se observa que un policía se le acerca y le dice que ya se llamó a los servicios de emergencia y que una ambulancia va en camino. Antes de cortar la grabación, pidió medidas de protección al gobierno, pues teme por su vida.

El video fue compartido por distintos medios de comunicación mexicanos, los cuales señalaron que los periodistas están expuestos a la violencia e indiferencia de las autoridades ante las agresiones sufridas.

