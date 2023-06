Tigres planea “sacrificar” a dos jugadores más para liberar plazas de extranjeros tras salida oficial de Yeferson Soteldo

La salida de Yeferson Soteldo fue oficial hace pocos días, motivo por el cual ahora Tigres de la UANL tiene un espacio libre al momento de sobre los jugadores extranjeros que tiene en su plantilla. Sin embargo, la institución regia sigue trabajando para seguir despidiendo a elementos no nacidos en México.

Nicolás ‘Diente’ López e Igor Lichnovsky serían los elementos que se perfilan a salir de la plantilla de cara al futuro, al menos así lo indican los reportes, pues fuentes indican que los dos elementos ya fueron notificados para que busquen acomodo en un nuevo equipo.

Nicolás ‘Diente’ López, delantero charrúa de Tigres de la UANL. Foto: Imago7/ Jorge Mendoza

En el caso de ‘El Diente’ se sabe que la directiva le estaría prestando las facilidades para que abandone la institución, incluso antes de que termine su contrato, algo que pasará en los próximos seis meses. Sin embargo, hay que tener presente que su alto salario con el equipo campeón del Clausura 2023 es un obstáculo para otros equipos dentro de México.

Además, Vladimir García, de TUDN, explicó que el jugador uruguayo ya fue ofrecido a Toluca, Cruz Azul y al LA Galaxy de la MLS, aunque no se sabe con certeza si alguno de los equipos mencionados dará un paso al frente y se quedará con su ficha.

Por otro lado, al hablar sobre el chileno, se dice que el cuerpo técnico de Robert Dante Siboldi no considera que su salida deje desprotegida la línea defensiva del conjunto universitario, por lo que sería él quien no ingrese en la lista para viajar a Los Ángeles y afrontar el 25 de junio el Campeón de Campeones ante Pachuca.

Igor Lichnovsky, jugador de Tigres UANL. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

Sigue leyendo:

. “No duró nada”: memes no perdonan despido de Diego Cocca y recuerdan el campeonato de Tigres de la UANL en la Liga MX

. Tigres de la UANL firman acuerdo comercial con el Real Madrid y ambos clubes podrían disputar un encuentro amistoso

. Llegan los refuerzos para el campeón: Tigres presentan sus dos nuevas incorporaciones para el Apertura 2023