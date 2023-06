Vinícius Jr. filtra al streamer Ibai Llanos el plan de fichajes de Florentino Pérez para el Real Madrid

Tras varias salidas y algunas llegadas, el Real Madrid sigue en reconstrucción y liderando los principales rumores del mercado de fichajes. En una reciente transmisión en vivo a través de Twitch, el streamer Ibai Llanos asomó que Vinícius Jr. le había puesto al tanto sobre la planificación deportiva del club.

“Ibai, ¿has visto qué tito Floren ha dicho que no habrá más fichajes?”, preguntó un fan. Justo en ese momento fue cuando el creador de contenido soltó el enigmático mensaje. “Yo no puedo decir lo que he hablado con Vinícius, pero… me he ido contento y a la vez triste. Lo dejo ahí, me he ido contento y a la vez triste”, aseveró.

Aunque no dio detalles, el influencer dejó entrever que conocía detalles de la planificación deportiva del Madrid con respecto a la contratación de jugadores. El reconocido streamer vive en la ciudad de Barcelona y coincidió con la estrella hace unos días cuando se encontraba concentrado con la selección brasileña en la ciudad condal para jugar un amistoso contra Guinea Ecuatorial en el estadio del Espanyol, casa del mexicano César Montes.

Ambos asistieron a un restaurante llamado ‘La Barceloneta’, el cual se encuentra ubicado en el puerto deportivo de la ciudad y cuya especialidad es el marisco y el pescado. Esta reunión se llevó a cabo gracias a que Ibai le escribió un mensaje al delantero para ir a comer y charlar.

Las declaraciones de Llanos se dan en medio de una fuerte ola de rumores que inició el mismo Florentino Pérez cuando le confesó a un fanático en plena calle que sí fichararía a Kylian Mbappé, pero para 2024.

La controversia creció cuando se conoció que el delantero francés no tiene intención de renovar su vínculo contractual con el PSG y podría salir gratis en 2024. Actualmente, el Real Madrid se encuentra en una revocación de figuras tras las salidas de Mariano Díaz, Marco Asensio, Eden Hazard y Karim Benzema. Las altas de los merengues hasta el momento ha sido: Jude Bellingham, Joselu, Fran García y Brahim Díaz.

