AT&T anunció el cierre permanente de su tienda en San Francisco

Este lunes el vocero de la multinacional estadounidense American Telephone & Telegraph (AT&T) anunció el cierre definitivo de la tienda ubicada en Powell Street en el área del centro de Union Square, San Francisco debido a cambios y reajustes para adaptarse a los nuevos hábitos de compra de sus clientes.

En este sentido, el portavoz expresó que los nuevos planes “significan atender a los clientes donde se encuentren a través de la combinación adecuada de tiendas minoristas, canales digitales y nuestro equipo de atención telefónica”, dijo a Fox.

A finales de enero, la empresa contaba con unos 160,700 empleados en su planilla total, aunque no se tiene claro si con este cierre habrá una reducción, la compañía aseguró que “se les ofrecerán trabajos en una de las muchas otras tiendas minoristas de la ciudad”, indicó el vocero de AT&T.

Esta empresa no es la única en anunciar cierres de sus tiendas en el centro de San Francisco, Old Navy, Nordstrom, Cinemark Holdings, Park Hotels & Resorts, Westfield, entre otros cerraron debido a las inestables condiciones comerciales y la dinámica actual en el área que no es nada favorable para las marcas y compañías.

Desde la pandemia que ocasionó fuertes impactos económicos, la ciudad de San Francisco está trabajando en recuperarse, tras registrar un producto interno bruto $250 mil millones de dólares el año pasado.

Por su parte, el representante de AT&T, señaló que las demás ubicaciones de la ciudad seguirán abiertas “la empresa está orgullosa de su presencia continua en la comunidad, no solo a través de nuestras tiendas minoristas, sino también de nuestra inversión local en conectividad de clase mundial con nuestras redes 5G y de fibra”, dijo.

Sigue leyendo: