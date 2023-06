Trump critica a Quinnipiac y Fox News por encuesta que lo posicionan detrás de Biden en preferencias electorales

El expresidente Donald Trump, que se encuentra en medio del escándalo por guardar documentos clasificados, sigue dando de qué hablar y ahora por criticar a la universidad Quinnipiac y a Fox News por una encuesta que revela que se encuentra detrás de Joe Biden en resultados hipotéticos rumbo a la carrera presidencial.

“La encuesta de Quinnipiac que Fox News sigue mostrando sobre “TRUMP” vs. Biden no es solo una encuesta antigua, es una MALA encuesta”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

“Muestra por debajo de los republicanos por 10 puntos, lo que significa que, en lugar de estar 4 puntos abajo, estoy 6 puntos arriba. Otras encuestas me muestran mucho más alto que eso”, aseguró el exmandatario estadounidense.

Ante estos resultados Trump arremetió contra la cadena Fox, con la que no ha tenido una cordial relación con el medio conservador.

Trump quiere regresar a la Casa Blanca

“No les gusta, a los RINOS no les gusta, a los demócratas no les gusta pero, sobre todo, a los marxistas y comunistas no les gusta”, precisó el exmandatario al asegurar que en otros sondeos, sin citar fuentes, él va a la cabeza en las preferencias del voto.

Trump busca la nominación republicana para llegar nuevamente a la Casa Blanca.

La encuesta realizada por Quinnipiac University y difundida por Fox News destaca que el presidente Joe Biden supera a Trum por cuatro puntos. Resultados hipotéticos sobre las elecciones generales que se realizarán en 2024.

La encuesta de Quinnipiac University

El 48% de los encuestados dijo estar dispuesto a apoyar al presidente Biden para reelegirse, mientras que el apoyo a Donald Trump registró una caída del 2%.

Y es que aún no se han definido las candidaturas ni la del Partido Republicano, ni el Partido Demócrata, pero las encuestas ya están siendo difundidas con los políticos que han expresado sus aspiraciones.

También te puede interesar: