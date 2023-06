Filtran carta que “El Güero” Palma le envió al presidente López Obrador para denunciar extorsiones

Uno de los narcotraficantes mexicanos más conocidos es Héctor “El Güero” Palma, cuyos sanguinarios crímenes lo han llevado a estar 27 años en una prisión de máxima seguridad. En los últimos años, el capo ha sido liberado en varias ocasiones y reaprehendido inmediatamente después, por lo que envió una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el semanario Proceso, la misiva consta de cuatro páginas tamaño carta, escritas a puño y letra con el sello de recibido de la Presidencia de la República, con fecha del 17 de noviembre de 2022. Palma Salazar le explica al presidente que recurre a él puesto que en varias ocasiones ha dicho que en la cárcel están “los que no tienen dinero para comprar su libertad”.

Asimismo, dice que el mandatario ha asegurado que en su gobierno ya no hay corrupción, sin embargo, asegura que él ha sido víctima de la misma. Detalla que funcionarios de “diferentes instituciones” le pidieron una cantidad estratosférica a cambio de su libertad, y hasta visitaron a su familia en su tierra, Sinaloa, para que reúnan el dinero, ofreciéndoles facilidades de pago de la cantidad, la cual piden en dólares.

Esto es lo que dice la carta enviada por El Güero Palma con su puño y letra enviada a AMLO



NOTA EN EL ENLACE: https://t.co/IuZiVVR8QJ

También le recordó al presidente López Obrador que ha pasado 27 años preso, mismos en los que no solo ha purgado sus crímenes, también ha sido víctima de tortura, además de que ha perdido seres queridos y su salud.

Proceso detalla que en la carta “El Güero” Palma le hizo seis preguntas al presidente mexicano, entre las que destacan: “¿No son suficientes los años de cárcel que he vivido para pagar los errores en el pasado cometido?”; “¿No funciona el sistema de reinserción social de nuestro país?”; “¿Puede más el instinto corruptor de un grupo de funcionarios públicos?”.

En la misiva puntualiza que los delitos (recientes) por los que se le acusa no existen y fueron fabricados por funcionarios con el fin de extorsionarlo y pedirle dinero. Reiteró que no tiene por qué pagar por delitos que no cometió.

El narcotraficante finalizó su escrito apuntando que los extorsionadores son funcionarios en activo de la Fiscalía General de la República, y que espera que su queja sea atendida. Los señalamientos de extorsión que plasmó en la carta los hizo públicos ante un juez durante la audiencia del pasado 10 de mayo que se pospuso hasta el 1 de junio.

