La Casa de los Famosos México: Sofía Rivera nos habla de la traición del cuarto ‘Infierno’

Sofía Rivera es la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México, previo a su eliminación el público vio cómo Marie Claire quedaba fuera de esta competencia. Conversamos con la comunicadora que dentro de la casa se hizo sentir para bien y para mal. En esta platica nos explicó la razón por la cual decidió dormir en el cuarto “Infierno” haciendo hincapié en que esta decisión no tuvo nada que ver con afinidad sino por la cercanía de la habitación con el baño.

Ahora que está fuera de la casa y viendo lo que está pasando desde otra perspectiva asegura que entiende el juego y que si pudiese regresar lo haría de otra manera, porque ahora ve que la manipulación, el juego sucio y la traición es parte todo. “Los golpes bajos están permitidos”, nos dice Sofía en esta entrevista. “No sabía que se podía jugar así”, afirmó.

La segunda eliminada de la competencia entiende que el papel de los habitantes de “Infierno” en este reality es el de “crear conflicto y hacer avanzar las tramas de la casa”. Sofía también admite que estando dentro se dio cuenta que esta temporada es “el show de Wendy -Guevara-“. Recordemos que la integrante de “Las Pérdidas” es al día de hoy la favorita del público y por esto mismo no cree en la amistad que Sergio Mayer y Poncho de Nigris le profesan, al contrario. Para Rivera ellos lo único que están haciendo es aprovecharse de la situación. Para Sofía ellos la están utilizando y colgándose de su talento.

Sobre el “Team Infierno” nos dijo que si pudiera hacer hoy algo diferente sería salirse antes de ese cuarto, porque aún cuando se divertía mucho con ellos, Sofía no se sentía bien porque no le gustaba que le dijeran con quién debía llevarse y con quién no. En alguna medida Poncho y Sergio la hicieron sentir manipulada y según ésta ellos sí traicionaron a Marie Claire y se le voltearon en último momento y aún cuando hubo “fuego amigo” en el cuarto, todo cambió para mal.

Mira aquí nuestra entrevista con Sofía Rivera.

