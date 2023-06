Resurge turismo después de covid-19, pero la buena racha no continuará si los precios siguen altos

A pesar de la inflación y de que el costo de los vuelos de avión y de los hoteles se ha disparado dramáticamente, este año estamos observando un resurgimiento muy fuerte del turismo y es que la gente experimenta hambre por viajar como nunca se había visto antes.

“Si nos fijamos en el costo de los pasajes de avión y los hoteles, pareciera que todos están tratando de recuperarse de la pérdida de ingresos por covid”, dijo Frederic Dimanche, profesor y director de la Escuela de Turismo Ted Rogers de la Universidad Metropolitana de Toronto durante la videoconferencia: “El turismo aumenta después de la pandemia, pero continuará la tendencia” organizada por Ethnic Media Services.

El profesor Dimanche advirtió que el crecimiento de la industria no durará si continúa este nivel de precios, y si los viajeros no están satisfechos con los servicios que reciben por lo que pagan.

Recordó que a causa de covid, la gente se quedó atrapada en sus casas por uno y hasta tres años en muchos países, y eso obviamente tuvo un impacto criminal en los viajes y el turismo.

Y señaló que algo que afecta a los viajes y al turismo es la escasez de trabajadores.

“Muchos trabajadores dejaron la industria durante los años de covid principalmente porque se cerró, pero también porque se dieron cuenta que podían conseguir un mejor empleo con un ingreso más justo y mejor estilo de vida con un horario regular de trabajo contrario a trabajar en el sector hotelero y turístico”.

Durante la pandemia de Covid-19, la mayor parte del mundo cerró sus puertas y los turistas se quedaron en casa. Las Naciones Unidas estiman que la pandemia le costó al sector turístico mundial dos trillones de dólares en ingresos perdidos solo en 2021.

Pero se espera que el turismo aumente 30% este verano comparado con los niveles previos a la pandemia, aunque el sector no se recuperará por completo hasta 2027.

Aún en medio de niveles sin precedentes de delincuencia callejera y personas sin hogar, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles se encuentran entre los cinco principales destinos turísticos en muchas listas de viajes.

Cassandra Costello, vicepresidenta ejecutiva de la San Francisco Travel Association, dijo que el camino de recuperación después de la pandemia ha sido muy largo para San Francisco, porque fue la primera ciudad en cerrarse y una de las últimas en abrir.

“Pero tenemos buenas noticias. Estamos viendo grandes ganancias. El año pasado, la llegada de visitantes creció 29%, y eso incluye 211% de aumentos en las visitas internacionales”.

Dijo que tienen nuevos productos que ofrecer a los turistas como más de 1,000 restaurantes al aire libre, nuevos bares en las terrazas, nuevos hoteles de lujo y hoteles boutique.

“En general esperamos alcanzar 24 millones de visitantes este año, y crecer en dos millones de llegadas internacionales”.

Anticipó que sus cinco mercados principales son México, Canadá, India, Francia y Reino Unido. “El 60% del gasto de los visitantes es de viajeros internacionales; y la India es un mercado emergente creciente”.

Dijo que lo que atrae a los visitantes a San Francisco son los escenarios icónicos, la rica cultura histórica, la comida, la diversidad de los barrios que tiene algo para todos y los pequeños negocios que hacen que esos lugares sean únicos.

“Tenemos también muchas experiencias al aire libre y naturales por descubrir desde el Parque Golden Gate hasta cientos de parques en los vecindarios, plazas y espacios abiertos”:

James Altucher, fundador del podcast The James Altucher Show y autor del controversial editorial New York City Is Dead Forever (Nueva York está muerta para siempre) escrito hace tres años, cuando Nueva York enfrentaba muchos problemas, mayormente a causa de los cierres de la pandemia y de los cuales no se ha recuperado.

“Algunas de las consecuencias de esos problemas, van a estar por mucho tiempo. La población de Nueva York ha bajado de su pico de 9 millones a 8.1 millones con mucha gente que se ha ido a Texas y Florida”.

Dijo que a pesar de que este fenómeno es algo negativo para la ciudad y el estado de Nueva York, San Francisco, Chicago y otras ciudades, es una cosa buena para Estados Unidos, porque permitirá redistribuir y encontrar talento y oportunidades en otros lugares.

Pero mencionó que los empleados municipales están entre 30 y 40% por debajo y no pueden llenar las vacantes, lo que significa que los servicios de limpieza, bomberos y desamparados son un problema en la ciudad de Nueva York.

Por otra parte, hizo ver que los crímenes en general son significativamente más altos que el año pasado mientras que hay un 30% de oficinas vacías.

Dijo que el turismo se ha incrementado desde 2021 con 61 millones de turistas el año pasado, pero en general es bajo comparado con 2019.

“El turismo es afectado por las tasas de crimen, la inflación, los impuestos; y realmente representa entre el 5 y 6% del dinero que se gasta en Nueva York. Así es que no afecta los serios problemas como el descenso de las bienes raíces comerciales, y cientos de miles dejando Nueva York y el descenso en los servicios sociales”.