Deontay Wilder presiona a Andy Ruiz para que firme el contrato: “Creo que deberías tomarlo”

Deontay Wilder está perdiendo la paciencia y nuevamente volvió a las redes sociales para pedirle a Andy Ruiz que firme el contrato para la pelea entre ambos que podría realizarse en agosto o septiembre.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Wilder insistió en que Ruiz debería tomar sus propias decisiones y no dejar que su padre interfiera en las negociaciones, ya que solo le queda poco tiempo para decidir si toma la pelea o no.

“Hola, Andy. Se acabó el tiempo para los juegos, amigo. Hagamos esta pelea. Te ofrecimos muchísimo dinero. Ahora, una cosa que no quiero es que permitas que otros dicten tu carrera en este momento. Es solo un corto período de tiempo que tienes”, dijo The Bronze Bomber. “Tienes que asumir las responsabilidades, porque si permites que otros dicten tu vida en este momento, terminarás sin nada. Cero. Se rompió, mi hombre, ¿de acuerdo? No tengo más tiempo para esperar sobre ti y esta situación… Creo que deberías tomarlo. (…) Ya me cansé de sentarme a esperarte, hombre. Démosle a la gente lo que pide y lo que quiere. Ya fue suficiente. La pelota está en tu cancha. Nos vemos pronto y brindemos por eso”.

“Deja de jugar Andy Ruiz y sé un hombre, y toma tus propias decisiones, y no permitas que tu papá arruine tus últimos años #HijoDePapi. Está bien ser así, pero eres un hombre adulto con hijos que dependen de ti. Recuerda que antes de que sea demasiado tarde te arrepentirás mientras tu padre te sermonea sobre cómo deberías haber ahorrado tu dinero”, escribió Wilder en la publicación.

La respuesta de Andy Ruiz no tardó mucho en llegar y comentó un simple “vamos” en el post de Deontay Wilder. Cabe destacar que la fecha límite para la pelea entre ambos es principios de septiembre y cualquier retraso amenaza las conversaciones avanzadas de The Bronze Bomber con Arabia Saudita para enfrentar a Anthony Joshua en diciembre. Por ello, se cree que un anuncio oficial debería conocerse pronto.

Andy Ruiz, de 33 años, venció a Luis ‘King Kong’ Ortiz en septiembre de 2022. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional. Por su parte, Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 2 reveses.

