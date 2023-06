Padre Alberto se defiende por fotos besando a su esposa: “Soy sacerdote católico, no romano”

Hay una polémica armada en Instagram por unas fotos que publicó el sacerdote de origen cubano y puertorriqueño, el Padre Alberto Cutie, muy querido por la comunidad hispana en los Estados Unidos. Cumplió 14 años de matrimonio con su esposa Ruhama Buni Canellis y, para celebrarlo, publicó una serie de fotos y mensajes en las que se celebraba al amor de su vida. View this post on Instagram A post shared by Padre Alberto Cutié (@padrealbertocutie)

“Hoy damos gracias a Dios por nuestros 14 años de matrimonio y de tantas bendiciones… Mi amor te amo cada día más @ruhamainsta”, escribió el Padre Alberto en su cuenta de Instagram con una foto de ellos en el altar, el día que se dieron el sí para siempre.

Por su puesto, la comunidad católica hispánica y algunos seguidores reaccionaron. Sin embargo, nada se comparó a la avalancha de comentarios de toda índole que generó luego una foto que publicó. Se veía al Padre Alberto con la sotana de sacerdote y besando a su esposa también en el altar, pero no el día de su boda.

“El amor es la primera vocación de cada ser humano… ¡Gracias, Señor por 14 años de matrimonio!”, dijo el religioso. De inmediato, las fuertes críticas no pararon: “No sabía se podría casar un sacerdote. Pero que viva el amor”, “¿Qué, y esto lo aprobó la iglesia? Hasta ahí con sus cosas. El mundo va de mal en peor y “Padre Alberto. Discúlpeme, aún no estoy preparada para ver esto… Siempre lo admiré. Mi educación religiosa fue muy estricta”, fue parte de lo que se pudo leer en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram del Padre Alberto.

El Padre Alberto Cutié se defiende de las críticas

“La gran mayoría de los sacerdotes anglicanos, ortodoxos y los ritos orientales católicos somos casados. Solo el rito latino tiene el celibato” y además explicó el porqué él sí puede hacerlo, ya que es un sacerdote no romano.

Padre Alberto y su esposa Ruhama el día de su boda. Foto: Mezcalent.

“La mayoría de los sacerdotes anglicanos, ortodoxos, y católicos de los ritos orientales somos casados. Es un problema de cultura, no religioso. Los primeros 39 Papas eran casados y besaban a sus esposas. ¡Dios la bendiga!”, dijo sin que le temblara el pulso el Padre Alberto a la seguidora que le dejó claro que la religión no le permitía respetar y aceptar el amor en pareja del sacerdote.

Esta no sería la primera vez que el religioso habla de su vida pareja. Siempre ha sido una constante en las entrevistas que le han hecho y él, siempre ha logrado aclarar las dudas a los feligreses y al público en general, que se interesa por saber por qué un sacerdote puede estar casado.

Las primeras fotos del Padre Alberto besando a su esposa

Aún no estaban casados y se viralizaron unas fotos de Alberto Cutié, muy querido y conocido por verlo en Telemundo. En el 2009 unas fotos del sacerdote besándose con una mujer rompieron las noticias y se generó toda una polémica alrededor de él.

De inmediato, Alberto Cutié renunció a la Iglesia católica romana y pasó a ser parte de la episcopal. En esta, los sacerdotes pueden casarse, tener hijos y una vida muy similar a la de cualquier otro hombre con fe religiosa.

Así que la pareja se casó. Ruhama Buni Canellis no la tuvo fácil. Muchos no aceptaban la renuncia del Padre Alberto y mucho menos las fotos que en su momento publicó la revista TV Notas y se veían besándose y pasando momentos juntos. Padre Alberto Cutié en el funeral del músico cubano Israel “Cachao” López. Foto:Michael Francis McElroy/ Getty Images.

Padre Alberto y Ruhama Buni Canellis formaron una familia

“Sí, estoy enamorado, esto pasó”, dio en su momento después de las fotos. Ella se mantuvo a su lado y aguantó las críticas y hasta acosos en las redes sociales de los más fervientes religiosos. Incluso en alguna entrevista, Ruhama aseguró que llegó a temer por su vida.

Ella estuvo casada y ya tenía un hijo. Mismo con el que Padre Alberto se lleva de maravilla y lo ha educado y criado junto con los dos hijos que tuvieron después. “Ya son 12 años de casado y sé lo que es el compromiso del matrimonio. No me han contado, sino que lo sé”, dijo hace dos años. View this post on Instagram A post shared by Padre Alberto Cutié (@padrealbertocutie)

Alberto Cutie y su esposa se dedican a la religión

Ambos son consejeros en su iglesia. Ayudan a familias y a todo aquel que se acerque y quiera caminar de la mano de la religión católica. El Padre Alberto, por supuesto, sigue dedicado a la comunicación y lo vemos en su programa “Hablando claro con el padre Alberto” en radio y en Youtube.

Ellos aseguran que es una cuestión de educación y de información el saber que un cura no católico no romano puede contraer matrimonio y formar una familia. Además, tienen proyectos en los que ayudan a niñas y jóvenes sin familia. Sostienen que el amor a Dios los unió y por eso, tienen ya 14 años caminando de la mano. View this post on Instagram A post shared by Padre Alberto Cutié (@padrealbertocutie)

