“Es la peor persona que tuve como compañero”: Excompañero lanzó dardo a Hugo Sánchez tras compartir vestuario en España

Hugo Sánchez es una de las leyendas mexicanas, esto debido a todo lo ganado durante su carrera, pero ahora, el mexicano recibió un dardo envenenado por uno de sus excompañeros del Atlético de Madrid, lugar en donde jugó desde 1981 a 1985.

En un documental ‘BIOS Vidas que cambiaron la tuya: Hugo Sánchez’, el ‘Pentapichichi’ recordó su paso por el equipo colchonero, en donde explicó como el paso por dicho conjunto fue de los “peores tres meses” de su vida.

“En esos tres meses, que fueron los peores meses que pasé en mi vida, vi titulares en los periódicos que decían que queremos futbolistas, no mariachis. En la tribuna me gritaban: ‘Indio. Cabrón. Irás al paredón’. Se me inflamaban las amígdalas, pero decía ‘Ahora voy a jugar mejor’”, aseguró el delantero mexicano, quien luego brilló en el Real Madrid.

Hugo Sánchez, leyenda del fútbol mexicano y reconocido a nivel mundial por su paso en el Real Madrid. Foto: Imago7.

Foto: Imago7

Sin embargo, esto no es todo lo que ha generado este documental del azteca, pues tras dichas palabras, el hispano-argentino Rubén Cano, también exjugador del Atlético, le mandó un recadito al ‘Pentapichichi’ en las redes sociales.

“Hugo Sánchez es la peor persona que tuve como compañero en todos los equipos que jugué. Traicionero y desleal como no conocí a ningún otro. No dejo amigo ni en el Atlético ni en el Madrid…ni debe tener en México y lo digo porque el primer año casi convivimos y ayudamos mucho”, dijo Cano, elemento que jugó un par de temporadas con ‘Hugol’ en club colchonero.

“Tan mala persona que cuando íbamos a jugar afuera las esposas se juntaban a jugar a las cartas o bingo. Y si él entraba de suplente, la mujer festejaba los goles del contrario. Demostraba que quería que el Atlético perdiera. Eso hizo que nos distanciáramos”, agregó en otro tuit el jugador con doble nacionalidad.

Sin dudar, podemos ver como es que Rubén Cano no se guardó nada en contra del mexicano, al cual terminó tildando como “la persona mas egocéntrica” que conoció, un duro golpe para una de las figuras más representativas de México a nivel internacional ligada con el fútbol.

