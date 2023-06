Agenda de LA: Qué hacer en Los Angeles del 28 de junio al 5 de julio

Nueva atracción

Sesame Place San Diego (2052 Entertainment Cir., Chula Vista) abrirá una nueva atracción este verano. Se trata del Count’s Splash Castle, un juego interactivo de agua que tiene varios niveles y que es apto para todas las edades. Cuenta con 111 elementos para divertirse, incluyendo tres cubetas gigantes que combinadas arrojan 1,300 galones de agua. Abre el viernes. Boletos desde $55; niños de tres años y menores entran gratis. Informes sesameplace.com.

Música chicana

Como parte de la serie Summer SoundWaves, que tiene lugar en la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles), Las Cafeteras tomarán el escenario para interpretar su música, una mezcla que va del soul al son jarocho, y de las raíces del rock al hip hop. Sábado 8 pm. Boletos $20; con la compra de un boleto de adulto pueden asistir hasta 4 menores gratis. Informes musiccenter.org.

Fiesta en Grand Park

Por primera vez en el Gloria Molina Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) para celebrar el Día de la Independencia, habrá un show de drones —en lugar de los tradicionales fuegos artificiales— que iluminarán el cielo esa noche. Se utilizarán 500 de esos artefactos para los festejos patrios. Los drones “bailarán” al ritmo de una lista de canciones de hip hop que fue curada por el DJ J Rocc. También habrá dos escenarios, donde tocarán artistas como Medusa, Georgia, DJ Ethos, The Beat Junkies, The Ladies of Sound y más. Evento gratuito. Miércoles 4 a 9:30 pm. Informes grandparkla.org.

Autos y fiesta

Cars and Stripes ¡Para siempre!, es un evento que tendrá lugar en el Puerto de Los Angeles (Harbor Boulevard y Vincent Thomas), y que celebrará con antelación el Día de la Independencia. Incluye exhibición de autos clásicos y motocicletas, música en vivo, comida a la venta, jardín de cerveza y un show de fuegos artificiales. Viernes 5 a 10 pm. Evento gratuito. Informes portoflosangeles.org.

Experiencia con Friends

Después de su éxito en más de diez ciudades en Estados Unidos, The Friends Experience podrá visitarse en el Lakewood Center (4661 Silva St., Lakewood). Originalmente creada para celebrar los 25 años de la serie de televisión, los fans podrán festejar a los seis amigos que protagonizan el show y revisitar algunos de los momentos más icónicos de la serie en esta experiencia interactiva. Boletos desde $25. Informes longbeach.friendstheexperience.com.

Anime en el museo

El Japanese American Cultural and Community Center (244 San Pedro St,, Los Angeles) llevará a cabo JAnime, una celebración de las culturas japonesa y japonesa norteamericana. El evento presentará a Japón a través del arte, la comida, la historia y música en vivo. Domingo 12 a 8 pm. Boletos desde $40. Informes jaccc.org.

Nueva galería en el acuario

La nueva atracción del Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach), Galería del Sur de California, abrirá sus puertas este fin de semana para mostrar lo más reciente de los hábitats y especies marinos de California, así como qué se puede hacer para ayudarlos. Con más de tres docenas de especies en exhibición, como pulpos, medusas, tiburones, langostas y abulones. Además, para celebrar su 25 aniversario, el acuario ofrece una muestra de fotografía, se exhibe un cortometraje y hay otras actividades que continúan hasta el 31 de diciembre. Boletos desde $30. Informes aquariumofpacific.org.

4 de Julio en Knott’s

Para celebrar el Día de la Independencia, Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) ofrecerá un show de fuegos pirotécnicos y entretenimiento para toda la familia, como actividades en la renovada Fiesta Villa, el Ghost Town Alive! y las Summer Nights. Hay música en vivo, comida clásica de esta temporada, juegos y actividades inmersivas. Los fuegos artificiales comenzarán a las 9:30 pm, el miércoles. Boletos desde $60. Informes knotts.com.

Experiencia con chicle

Luego de su estreno en Milán a principios de este año, Bubble World: An Immersive Experience, una experiencia interactiva, hará su debut en el sur de California en Montebello (1345 N. Montebello Blvd., Montebello). Con 13 cuartos temáticos incluyendo un enorme baño con burbujas, un simulador con un globo de aire caliente y un cuarto submarino con luces LED. Todo combinado con colores, rayos láser, burbujas y un proyector con tecnología de 360 grados. Boletos desde $21; menores de 4 años gratis. Informes feverup.com.