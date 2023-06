Microsoft usa inteligencia artificial para solucionar problemas mundiales

Juan M. Lavista Ferres es el vicepresidente y jefe científico de datos del laboratorio de investigación Microsoft Al for Good Research Lab que trabaja con organizaciones y gobiernos para resolver todo tipo de problemas mundiales relacionados con la salud, el cambio climático y hasta crímenes de guerra, usando la inteligencia artificial.

“Desde principios de 2019 trabajamos con organizaciones como las Naciones Unidas y grandes hospitales como Johns Hopkins y Shriners“, dijo en una entrevista con La Opinión.

Lavista Ferres es nacido y criado en Uruguay donde estudió ciencias de la computación. Se mudó a Estados Unidos en 2001 para trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. en el análisis del impacto de los programas en la reducción de la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe.

En 2009 se unió a Microsoft para trabajar en la Plataforma de Experimentación (EXP), donde diseñó y ejecutó experimentos de control aleatorios con diferentes grupos.

También trabajó como parte del equipo de minería de datos de Bing, donde lideró un grupo que aplicaba minería de datos, aprendizaje automático, modelado estadístico y experimentación en línea a gran escala, además de proporcionar servicios de datos.

En su trabajo actual en el Laboratorio de Investigación Al For Good de Microsoft, Lavista Ferres dijo que aporta su experiencia y conocimiento en inteligencia artificial y datos para solucionar problemas trabajando en alianza con los expertos en los temas de las compañías y gobiernos.

Citó como ejemplo el trabajo que han hecho para analizar tomografías que ayudan a detectar el cáncer pancreático cuando los tumores son realmente chicos y miden dos centímetros.

“En la actualidad, este tipo de cáncer se descubre de manera tardía cuando prácticamente ya es una sentencia de muerte, y es muy difícil salvar a un paciente”.

Dijo que con las Naciones Unidas trabajan para entender el conflicto Ucrania-Rusia aplicando la inteligencia artificial en imágenes de satélite .

“Básicamente monitoreamos si escuelas, hospitales y la infraestructura de energía, agua y saneamiento en Ucrania han sido destruirlos. Atacarlos se considera un crimen de guerra bajo la Convención de Ginebra”.

Tiene una maestría en minería de datos y aprendizaje automático por la Universidad Johns Hopkins y doctorado en inteligencia artificial aplicado a la salud en la Vrije Universiteit de Amsterdam. Actualmente vive en Seattle, desde donde trabaja para Microsoft Al for Good Research Lab.

“Siempre quise usar mi capacidad para ayudar, nunca me imaginé trabajar para Microsoft. Ha sido una oportunidad increíble y estoy muy agradecido con Microsoft”.

Antes de unirse a Microsoft, fue director de tecnología y cofundador de la startup alerts.com.

Lavista Ferres dice que aunque estos problemas son diversos en cuanto a temática, desde el punto de vista de la inteligencia artificial y de datos son similares. “Siempre y cuando podamos trabajar con expertos en datos que entiendan estos problemas”.

Y considera que la inteligencia artificial no es algo nuevo ya que se ha usado por tres décadas, pero dice que es normal que la gente se preocupe como ha ocurrido con cualquier cambio tecnológico en el mundo como con la llegada de las computadoras y el Internet.

“Nos cambia la forma de trabajar, pero no la cantidad de trabajo. Lo que hace es que utilicemos mejor las capacidades humanas y eso significa muchas veces aumentar el número de trabajadores”.

Para los latinos dijo que una de las mayores ventajas que traerá la inteligencia artificial es la oportunidad de poder escribir inglés como un nativo. “Nos habilita poder trabajar en inglés sin ser un experto. A mí me ha hecho una diferencia tremenda”.

Uno de los proyectos en los que trabajan en América Latina es en la retinopatía del bebé prematuro para detectar la ceguera en los niños que nacen prematuros. “Trabajamos para ayudar a que estos chicos no se queden ciegos. En México la retinopatía es la principal causa de ceguera en los niños”.

También trabajan en el Amazonas para entender el tema de la deforestación y la minería ilegal.

Los proyectos en los que trabaja el Microsoft AI For Good Research Lab incluyen AI For Earth, AI for Humanitarian Action, AI For Accessibility y AI For Health.

Lavista Ferres inició además los esfuerzos de Microsoft relacionados con el Síndrome de Muerte Súbita de Lactantes (SIDS) y su trabajo ha sido publicado en las principales revistas académicas, incluida la de pediatría.

Participa en el trabajo para definir la disciplina de ciencia de datos dentro de Microsoft y actualmente es el editor de Microsoft Journal of Applied Research (MSJAR).

