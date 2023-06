Raymix muestra a su alter ego, Edmundo Gómez

Raymix tiene los ojos color café. Para quienes no están familiarizados con el intérprete de electrocumbia, este puede ser un dato trivial. Pero para quienes lo conocen, este detalle no pasa desapercibido.

“Quise exponer más a la persona que está detrás de todo esto, que es Edmundo Gómez”, dijo el DJ mexicano en una entrevista por zoom sobre su alter ego. “Es la persona que hace las cosas”.

Hasta hace unos meses, uno de los sellos de la personalidad de Raymix era una gorra y unos lentes oscuros, no importaba el escenario o si había o no sol. Actualmente, el artista usa en ocasiones la gorra, pero ya no se cubre los ojos con gafas oscuras.

Este giro inició con el estreno en marzo de “Mi otra mitad”, su cuarto álbum de estudio que incluye trece canciones que él mismo produjo y en el que no sólo tiene a varios artistas invitados —entre ellos Chiquis, Mariana Seoane, C-Kan, María León y Gera Demara—, sino que, por primera vez, experimenta con ritmos diferentes.

“Hay una bachata, un pop, obviamente la electrocumbia, que es el sello principal del disco”, dijo. “Me siento muy afortunado con lo que está sucediendo”.

Y es que, dice, a varios de los temas del álbum les ha ido bastante bien, como a “El final de nuestra historia”, corte que grabó junto al también cumbiero Grupo Quintanna.

Ese éxito derivó en una gira por Estados Unidos que ya ha recorrido importantes plazas, como Houston, Portland y Seattle, y que el 7 de julio traerá al Leonardo’s de Huntington Park de Los Angeles.

Raymix cobró notoriedad hace tres años, cuando en un video grabado en sus redes sociales declaró su homosexualidad. En retrospectiva, el artista dice que su vida no cambió en ningún aspecto, y que, por el contrario, se siente más tranquilo, más él.

“Me quité cierta preocupación”, dijo. “Para mí es importante que la gente me conozca bien, que sepa quién soy en realidad, y eso me ha ayudado; me siento bien ligero, por así decirlo”.

Reconoce, sin embargo, que aún hay mucho por hacer porque considera que en géneros como la cumbia, el regional mexicano y el grupero todavía hay bastante machismo.

“Pero no importa, vale la pena y poco a poco seguir adelante”, señala.

Y aunque cada vez hay más artistas que se atreven a declarar su orientación sexual públicamente, Raymix piensa que todavía hay muchos que se reservan u ocultan esa información.

“Pero para mí no vale la pena ocultar algo que debe ser motivo de orgullo y alegría”, dijo. “Porque eres lo que eres, y no vale la pena ocultar algo que debe ser motivo de orgullo”.

Raymix ya prepara su quinto disco, “Te voy a conquistar”, que saldrá al mercado a finales de este año.