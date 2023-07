Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 3 al 8 de julio de 2023

Aries

En si esta semana será de buena suerte para todos los nacidos bajo este signo sobre todo de la influencia en decisiones que tendrás con los demás signos. En sí serás el líder indiscutible de casi todo lo que realices en tu vida, tendrás muchos logros económicos y nuevos proyectos de trabajo que te realizarán como persona.

Recuerda que los nacidos bajo el signo de Aries son muy impulsivos y a veces no controlan la pasión de su fuerza y eso los hace tener varios tropiezos en la vida sobre todo en cuestiones amorosas, así que tendrás que aprender a dominar todo ese carácter que llevas desde tu ser para así lograr las metas que tengas en mente. Recuerda que tu signo lo domina la pasión sin razón por eso tendrás que tener mucha cautela para que no caigas solo en el deseo y no el amor. Tus signos más compatibles en el amor serán Capricornio ,Virgo y Sagitario, con estos signos tendrás la oportunidad de sentirte muy bien y sobre todo que te entenderán tu forma de ser, pero eso si tendrás que tener cuidado sobre todo con los celos infundados y las dudas recuerda que tu signo sufre de desconfianza.

El Aries es idealista ,orgulloso, soberbio, apasionado ,líder natural y simplemente carismático y estas virtudes lo llevan a tener éxito constantemente, pero también muchas envidias y levanta muchos deseos de corajes y odios sin razón. En cuestión de salud será una semana de metamorfosis, decides cambiar por completo tu look y verte de lo mejor en todos los sentidos. Ten cuidado en esta semana con lo que pienses que tu mente estará muy elevada con lo espiritualidad y todo lo que pienses se te dará. Tus números que te van a regir en estos días serán el 03, 17, 99 en juegos de azar y el color que te domina el amarrillo y rojo.

Tauro

En esta semana que comienza los de signo de Tauro será unos días de estar muy inquietos y desesperados por salir adelante de todas las situaciones que lo rodea, recuerda que tu signo es un signo fijo que significa que es muy difícil que cambies de lugar o irte a vivir u otra parte, por eso buscan siempre estar en familia y ser muy hogareños. En sí esta semana para los Tauro será de estar buscando el éxito en todos los sentidos, sobre todo en tu profesión y negocios. Tauro es muy bueno para poner negocios y asociarse con familiares y parejas las tendencias en los negocios para los signos de Tauro son el negocio de ropa , salones de fiesta y todo lo relacionado a comercio exterior, por eso es muy bueno para este signo que estudien todo lo referente a diseño gráfico o de modas, arquitectura, comercio internacional, idiomas y medicina.

Para el signo de Tauro les va a ayudar a llevar estas profesiones con más éxito o lograr un buen trabajo o negocio, pero en el amor tendrán la oportunidad de poder cerrar círculos con exparejas o personas de muy del pasado y así poder avanzar en su vida sentimental, recuerda que siempre el signo de Tauro queda mal con las relaciones amorosas por el exceso de amor y pasión que le pone en todos sus compromisos por eso siempre acaba con pleitos y disgustos.

Serán unos días de crecimiento en lo económico, decides pedir un préstamo para comprar un propiedad o invertir en un coche que te hará crecer. Tu color el rojo y azul fuerte y tus números de la buena suerte son 21 y 33.

Géminis

Los nacidos bajo este signo en esta semana serán muy comprensibles con los demás y hablarán mucho de ayudar a su familia y será unos días de cambios en trabajo y proyectos nuevos que te harán crecer más en lo profesional y recuerda que tiene que cuidar mucho tu actitud hacia los demás y no buscarte problemas donde no los hay que tu signo son dos a la vez, por eso ese cambiante de carácter y estar buscando siempre el por qué de las cosas.

Será una semana de oportunidades en el extranjero y te invitan a vivir en otra parte cuidad, recuerda que tus signo siempre se aburre muy fácil o siempre esta en ese trance de enamoramiento así que ya no estés con amores fugaces y prohibidos trata de buscar ya una sola pareja, los signos más compatibles con este signo son Libra, Acuario y Aries, con estos signos podrá encontrar esa estabilidad que tanto deseas y hablar de un amor profundo y verdadero.

Recuerda que tu signo lo domina el qué dirán así siempre buscas verte bien, recuerda que tú eres el dueño de tu vida y presente así que pon te las buenas vibras para lograr lo que necesitas. En este mes de julio reinará mucho el amor, tu color el azul y verde fuerte tus números de la suerte son 06, 13, 88.

Cáncer

En esta semana para los Cáncer de estar muy amorosos y con ganas de querer y ser queridos en si casi toda semana se centrara en este tema para ellos y con signos más compatibles en el amor son Escorpio, Sagitario y Piscis, con estos signos siempre se sentirán de lo mejor y sobre todo protegidos que siempre los signos de Cáncer buscan. En cuestiones de trabajo se realizarán en el tema de comunicaciones o artísticas recuerden que este signo su elemento es el agua y siempre tiene el lado muy creativo desarrollado. Tendrán la oportunidad de trabajos en gobierno y conocerás personas muy importantes en su vida para crecer profesionalmente.

Será una buena semana en lo económico y el dinero le llegará a manos llenas, eso significa que tendrás varios contratos a la vez para así estar trabajando casi todo el tiempo. Cuídate de problemas de salud sobre todo en el intestino y la gastritis que somos lo que pensamos así trata de llevar una dieta más saludable y hacer ejercicio, ya no extrañes ese amor del pasado ya no va volver, trata de cuidar todas tus amistades porque cuando te llega el amor te olvidas de todo.

Será un buena semana para verte de lo mejor físicamente y hablar de hacerte una cirugía estética, tu color el blanco y naranja y tus números de la suerte 07, 20, 67 y tendrán una semana de festejos y regalos sorpresa.

Leo

Va a ser una semana de tomar decisiones fuertes que te hagan cambiar tu vida para bien y estas en tu momento de alejarte de todo lo negativo que te rodea, una semana de guerra total en todos los sentidos para ellos salir adelante y como buenos guerreros de la vida buscarán la estabilidad personal y quitarse ya las malas personas que le hacían daño para poder a avanzar en todo lo relacionado en su profesión y los proyectos de trabajo. Por fin le dicen adiós a la soledad, pero no es bueno regresar con los amores del pasado es mejor buscar personas nuevas y de los signos más compatibles que son Aries, Libra y Sagitario que serán los perfectos para tener una relación duradera y estable.

En cuestión de trabajo debes de tener cuidado mucho con las traiciones de compañeros, recuerda que tu signo es muy confiado y siempre abusan de esa virtud y los traicionan más que todo en cuestiones de trabajo, así siempre trata de ser cauteloso. Tendrás también una suerte en los juegos de azar con el número 01, 05, 66 y tu color el rojo y naranja.

Buscarás cuidarte mucho el físico y ya dejar los antojos recuerda que tu signo de Leo les da mucho por dormir y ser muy sedentarios así es tu tiempo de estar en el gimnasio. Debes de aprender en esta semana a escuchar y entender los que está a lado tuyo. Serán unos días de muchas fiestas y compromisos, sales de viaje por cuestiones de trabajo, vuelves a estudiar y tus cualidades de estudio son contabilidad o administración, recursos humanos o relaciones públicas.

Virgo

Semana de estar con mucho trabajo y pendientes de última hora, recuerda que necesitas concentrarte más en todo lo que vayas a realizar para que después no tengas ninguna dificultad. Días de arreglar asuntos con créditos bancarios y decides cambiar tu cuenta personal, te busca un familiar para invitarte a un bautizo o cumpleaños. Cuídate de problemas de hormonas y del sistema nervioso que los Virgo es su punto débil y trata de tener un buen tratamiento médico para que sientas de lo mejor.

Van a ser unos días de estar pleno en tu vida amorosa y sin ningún problema con tu pareja y para los que están solteros les va a venir un amor nuevo y apasionado del signo de Aries o Cáncer. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 17, 55 y tu color el azul y gris.

Van a ser días mágicos para tu signo así trata de cerrar negocios o empezar a buscar un trabajo nuevo. Piensas mucho en lo que no fue con un ex pareja, recuerda que solo te quita energía así que trata de dejar ir esos recuerdos y trata de enfocarte en tu vida actual. Actualizas tu pasaporte o sacas tu permiso de migración, recuerda que este año va ser de muchos viajes por eso es importante tener tu papelería en orden siempre.

Libra

Semana de estar arreglando asuntos de trabajo y papelería de tu escuela, recuerda que necesitas siempre tener en coordinación todos tus asuntos personales en orden y no dejarlo para después, que tu signo Libra es la balanza para todos los problemas y que siempre va a estar la justicia de su lado. Te haces una cirugía estética, recuerda que la mejor inversión es uno mismo así adelante que todo va salir de lo mejor.

Pides un aumento de sueldo o un cambio positivo para tu ámbito laboral, solo trata de ya guardarte tus asuntos personales para que no te llenes de envidias y malos deseos. Un amor del signo de Tauro o Acuario va a estar rodeándote en estos días, recibes familiares de fuera para pasar unas vacaciones contigo. Cuídate de problemas de estómago o intestino, no dejes de ir con tu médico.

Te invitan a salir de a viaje con tus amigos en estos días, tendrás un golpe de suerte con los números 20, 21, 45 y tu mejor día va a ser el miércoles y en ese día las energías positivas van a estar más fuerte hacia a ti así que te recomiendo ponerte algo de plata como cadena dije o aretes para que la suerte te dure más tiempo, que la felicidad va a estar en tu vida que si atraviesas por un situación complicada personal, por fin en estos días tendrás una buena solución y que el verdadero amor ya esta por venir.

Escorpio

Semana de estar con mucha preocupación sobre tu vida personal, recuerda que tu signo su elemento es el agua y eso te hace a veces tomar decisiones que no son las adecuadas para tu vida amorosa, por eso debes aprender a tener la mente más concentrada en lo que quieres para ti y tu futuro. Recibes una oferta de trabajo que no esperabas, así trata de analizarlo y aceptarlo que te va a ir de lo mejor. Cuídate de problemas de infección en la piel y recuerda que es tu punto débil así que trata de ir con tu médico.

Arreglas asuntos de migración y sacas tu papelería de residencia extranjera, recibes un premio en la lotería con los números 03, 29, 78 y trata de jugarlo y tu color el verde y amarrillo. Cuidado con los accidentes y trata de manejar con más precaución, recuerda que los escorpiones siempre tienen prisa.

Recibes la invitación de salir de viaje con tus amigos, hazlo que ya necesitas un poco diversión en tu vida, que debes aprender a perdonar y soltar lo que ya no es para ti y que recuerda que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve en otra persona así que trata de cuidar siempre tu relaciones afectivas.

Sagitario

Semana de mucho trabajo y con problemas en asuntos personales, van a ser unos días de muchas energías cruzadas así que trata de mantenerte atento a todas las situaciones y no caer en pleitos sin razón, recuerda que tu signo es de fuego y eso te hace ser muy impulsivo y controlador y piensa que siempre tiene la razón, por eso te recomiendo que en estos días trates de analizar bien todo lo que vayas a decir y hacer.

Te viene una invitación a salir de viaje con tus amigos en estos días, recibes un dinero que no esperabas por cuestiones de el pago de tu prima vacacional. Trata de cuidar más a tu mami porque va a andar malita y trata de llevarla con el médico. Recuerda que el Sagitario es el signo mas viajero así que no te límites y cada que puedas trata de salirte de viaje o irte un tiempo a vivir en otro país y eso te va ayudar mucho a crecer más como persona.

En el amor vas a estar indeciso por quien quedarte y eso hace que sigas con dos personas a la vez, trata de poner en claro tus sentimientos. Te viene un golpe de suerte el día martes que va a ser muy bueno para ti. Por fin te llegan la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado, solo trata de no comentarlo para que no te sale. Tus números de la suerte son 04, 15, 40. Ya necesitas tener una relación estable y formar un hogar que tu ángel guardián te indica que tienes que ser feliz plenamente en todo lo que realices.

Capricornio

Semana de seguir con tus relaciones públicas para estar avanzando en tu carrera profesional, recuerda que tu signo domina todo lo relacionado a los temas de comercio internacional y abogacía y el conocer personas muy importantes, pero eso sí, trata de enfocarte más y no dejar que tu mente se distraiga, es decir, tener más concentración.

Trámites de sacar tu pasaporte o visa o hablas con un abogado para lo relacionado a papeles de migración, te llega un regalo sorpresa por parte de un amor nuevo que será unos días de muchas sorpresas agradables. Pagas el seguro de tu carro y tu seguro social, te llega un bono por unas ventas y fondo de ahorro, tus números de la suerte son 07, 21, 30 y tu color el blanco y naranja, en esta semana trata de usarlos más.

Siempre trata de irte con cautela con lo que firmas en contratos o créditos, te extraña un amor del pasado va a querer volver, trata de hablar con en paz y cerrar ese círculo. Cuida mucho a tu familia recuerda que tú eres su pilar o la base de tu casa. Hablas con un médico para una operación estética, recuerda que estás en tu mes de renovación personal. Te compras ropa y zapatos para una boda o cumpleaños familiar, que debes ya enfocarte en tus estudios y tus planes a futuro que ya no te desanimes tan rápido que siempre vas a tener éxito en todo lo que vayas a hacer, solo trata de ser más discreto y que tu signo a partir de este momento va a entrar en una renovación total para estar mejor.

Acuario

Semana de estar con mucho trabajo y auditoría, recuerda que tu signo es muy obligado con sus asuntos laborales y eso va a ser que tengas una semana de muchas tensiones, así que trata de mantenerte tranquilo y solo da tu opinión cuando te la soliciten, es decir, no meterse en problemas que no son tuyos. Trámites de tu papelería de escuela y pagas la inscripción, te llega un dinero extra y será por cuestiones de lotería con los números 12, 33, 89 y tu color el azul y blanco. Realizas trámites de tu visa y pasaporte, recuerda que es muy importante siempre tener tus documentos al día y en orden para que vayas a ocupar.

Recuerda que estás en tu tiempo de crecer y salir adelante en cuestiones de proyectos y negocios propio, mandas arreglar tu carro o le haces la revisión. A los Acuario que están solteros les llegará un amor del signo de Tauro o Libra que hablarán de estar muy compatibles contigo.

Cuídate de dolores de espalda y cuello sigue con el ejercicio que eso te va a ayudar a sentirte mejor. Recuerda que este mes de julio es muy importante dejar saldadas tus deudas económicas, que debes de ya madurar en tu vida sentimental, que veas con ojos de sinceridad la personas que se acercan a ti en cuestión amorosa, que ya no vas a sufrir de traiciones.

Piscis

Semana de estar con mucha energía positiva alrededor tuyo para empezar a crecer más profesionalmente y económico, vas a tener más oportunidad de trabajo, recuerda que este mes de julio va a ser muy bueno para ti así trata de mentalizártelo para que todas las energías positivas fluyan a tu alrededor. Ten cuidado con tus problemas de enojos en tu ámbito laboral, recuerda que a veces dices palabras que lastiman mucho así trata de medirte y tener más prudencia y trata de ya no solucionar la vida de los demás.

Cuídate de dolores de pierna y rodilla es por tanta energía negativa de tus amigos o ex parejas, date baños de agua de flores el día martes que eso te ayudará a cortar tantas envidias. Trámites de pagos de tu licencia o pagos de tarjeta de crédito, te pones a dieta y te metes a hacer ejercicio, recuerda mantenerse en forma para que puedas lucir cuerpo en esta vacaciones recuerda que tu signo lo domina la vanidad.

Te vas de viaje y compras boletos de avión para finales de mes, te va a llegar una sorpresa económica y que el amor sincero tocará tu puerta, recuerda que tu signo es el mas místico y siempre va a tener revelaciones, así que nunca dudes de tu mensajes divinos. Lunes va a ser un día que será magnífico para realizar negociaciones de proyectos nuevos. Te llega un dinero extra y va a ser por juegos de azar a puesta a los equipos de color amarillo y dorado. Tus números dela suerte son 08, 19, 23, tu color el morado y rojo fuerte.

