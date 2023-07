Adele revela cuál es su canción favorita para disfrutar en un karaoke

Adele continúa presentándose con éxito cada fin de semana en el teatro Colosseum de Las Vegas, y uno de los momentos más aclamados por el público es cuando ella baja del escenario a convivir con algunos de sus fans, haciéndoles preguntas o complaciéndolos con algunos temas. Ahora la cantante causó gran sorpresa al revelar cuál es su canción favorita para disfrutar en un bar karaoke.

En un video compartido en Twitter por uno de sus fans aparece la artista usando un elegante vestido negro y hablando con una chica, a quien le pregunta: “¿Sabes cuál es la mejor canción de karaoke? “Bad romance” de Lady Gaga“, para después comenzar a cantar ese tema y agregar: “Es muy divertida. Cuando ella comienza a hablar en francés, no tengo idea de lo que está diciendo”.

Karaoke song suggestion from Adele – bad romance by lady gaga pic.twitter.com/O3ONHxQwB3 — A🤍 (@adelesgolden) July 1, 2023

La residencia de la artista en Las Vegas, que lleva por título Weekends with Adele, ha obtenido buenas críticas; ella interpreta éxitos como “Rolling in the deep”, “Easy on me”, “Hello” y “Turning tables”. Los conciertos son los viernes y sábado, y el último está programado para el 4 de noviembre.

Sigue leyendo: