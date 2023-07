Ya se otorgan licencias de conducir a inmigrantes indocumentados en Massachusetts

El 1 de julio entró en vigor la Ley de Movilidad Laboral y Familiar en Massachusetts, la cual permite a inmigrantes indocumentados solicitar una licencia de manejo.

La ley fue respaldada por los votantes del estado al ser consultados en noviembre pasado, por lo que ahora estos inmigrantes podrán solicitar una licencia Clase Estándar D o M.

Las personas interesadas deberán presentar su petición ante el Registro de Vehículos Automotores del estado (RMV), donde se les pedirá un pasaporte extranjero o documento de identificación consular.

La historia de esta ley fue complicada, ya que las cámaras de la legislatura votaron la norma, pero el gobernador Charlie Baker la vetó, así que los congresistas lograron sobrepasar ese bloqueo.

La ley fue creada y apoyada por Driving Families Forward, una coalición de más de 270 organizaciones, que logró patrocinadores en ambas cámaras.

Esta licencia de conducir no es una REAL ID, así que los inmigrantes no podrán presentarla como identificación oficial ante oficinas federales, además de que su trámite no significa un cambio de estatus migratorio.

Massachusetts es uno de los 17 estados que permiten a indocumentados obtener este permiso para conducir.

Los requisitos

Hacer citas en RMV.- Las personas interesadas deben hacer dos citas en línea: una para tomar el examen de permiso de aprendiz y otra para una prueba práctica. Aquí: Mass.Gov/myRMV. Las personas sin cita no serán atendidas en una oficina de RMV.

Identificaciones.- Antes de su cita, los inmigrantes deben asegurarse de tener listos documentos de identificación: pasaporte o documento consular. Además se deberá tener documentos que prueben la residencia en Massachusetts.

El costo.- Los costos son de $30 dólares por el examen, $35 dólares por la prueba práctica y $50 dólares por la licencia de conducir de Clase D. Las personas pueden pagar por adelantado en el sistema en línea.