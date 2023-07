Pese a que ya no está Diego Cocca, Julián Quiñones aceptó su deseo de jugar con la selección de México

Julián Quiñones es el nuevo refuerzo estelar del Club América, esto tras un gran paso por el Atlas, conjunto de Guadalajara en donde fue bicampeón con Diego Cocca, estratega que pensaba en llevárselo a la selección de México.

Sin embargo, con la salida de Cocca de El Tri, este deseo pudo haberse perdido, algo que no fue así pues el mismo jugador colombiano confirmó su deseo de jugar con la Selección Mexicana pese a la salida del entrenador argentino.

Cocca solo perdió un partido de los siete que dirigió a la Selección de México. Foto: Etzel Espinosa – Imago7.

Foto: Imago7

“Sí, ya había platicado con Cocca, él fue el que me llamó y me dio la oportunidad y le dije que sí porque lo respeto mucho y también por lo que vivimos es muy importante para mí y decidí aceptarlo. Sigue (pese a no seguir Diego Cocca como DT)”, explicó el sudamericano.

En una entrevista exclusiva realizada con Javier Rojas para TUDN, el colombiano no ocultó sus ganas de vestir la camiseta de la Selección Mexicana en el futuro como forma de agradecimiento.

“México me abrió las puertas para convertirme en la persona que estoy ahora y creo que la manera de agradecerle por todo eso creo que es jugando en la selección y aportarle lo mejor de mí”, dijo el delantero colombiano que ahora jugará en el Club América.

Julián Quiñones, delantero colombiano en su paso con el Atlas. Foto: Sandra Bautista – Imago7.

Foto: Imago7

Para lograr su naturalización, Quiñones debe realizar un examen, el cual en tono de burla explicó como es que no es nada sencillo y que muchos nacidos en México no lo pasarían por el nivel de dificultad que dicho examen posee.

“Bien, las cosas se están dando, ya pasé mi examen, estamos esperando nada más que llegue la carta. Sí, la verdad que sí, ni algunos mexicanos no lo hubieran podido pasar, ya es otro tema, se me dio la oportunidad y decidí tomarlo”.

