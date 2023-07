¿Se retiran de la selección mexicana? Javier Aguirre revela inconformidades de futbolistas de El Tri que juegan en Europa

La selección mexicana ha pasado por momentos muy amargos en los últimos años. El Tri ha tenido un completo divorcio con los aficionados debido a los malos resultados. Las críticas son una constante tras cada partido del conjunto azteca. Esto ha hecho que, según Javier Aguirre, los futbolistas no quieran asistir a las convocatorias de México.

Representar a la selección nacional del país natal es un sueño que muy pocos futbolistas pueden cumplir. Pero con las críticas sobre los jugadores de El Tri este sueño se ha convertido en una preocupante pesadilla, al punto de que se han pensado no colocarse la playera de México.

“Los jugadores están susceptibles a los medios de comunicación, a las redes sociales. En el vestidor están prohibidos los celulares. Los jugadores están así (viendo el celular), al medio tiempo, no. Esto nos está rebasando, el futbolista está muy sensible (…) De Europa me han dicho que no quieren ir a la selección, porque es palo tras palo. Les digo que, ‘tienes que ir hijo, es tú país, no seas ingrato’. En la selección tienes que tener personalidad”, reveló Javier Aguirre en una entrevista con David Faitelson.

Aficionados mexicanos resultadístas

Cuando parecía que el barco comenzaba a enderezarse con los dos primeros partidos de Jaime Lozano al mando de El Tri, las críticas volvieron tras la derrota de México ante Qatar por la Copa Oro. El Vasco Aguirre considera que este es uno de los grandes males entre los seguidores del fútbol mexicano: el afán por los resultados. La presión de tener que ganar bajo cualquier contexto y circunstancia es un reto que pesa sobre las espaldas de los futbolistas de El Tri.

“Pasa que están perdiendo, creo, la ilusión por venir a jugar, digo por los europeos. Hablaba con mis jugadores en Monterrey, no digo que vayan nerviosos a la selección, pero iban inquietos, estaban preocupados porque nos hemos vuelto resultadístas”, explicó.

