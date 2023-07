Shawn Porter cree que pelea entre Jermell Charlo y Canelo Álvarez será pareja, pero apuesta por el triunfo del mexicano

El boxeador Shawn Porter cree que la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo será muy pareja porque, a pesar de que el estadounidense subirá dos categorías, ve al estadounidense como un peleador de 160 o 168 libras natural.

En una entrevista con Boxing Social, Porter expresó que no piensa que el tema del tamaño sea un problema, pero explicó que Canelo Álvarez no perderá contra Charlo por la experiencia y el ritmo de trabajo que ha tenido a lo largo de su carrera.

“En cuanto a una pelea entre Jermell Charlo y Canelo, todos toman el tema del tamaño como un punto clave para decir que el Canelo va a ganar. Pero es un hecho que todos cortamos peso para pelear en nuestras divisiones y charlo corta peso para llegar a 154. No es un peleador que sea un 154 libras natural. Es más probable que sea un 160 natural si no es que un 168 natural. Dejemos ese claro, esta es una pelea pareja“, dijo.

“Veo el tema de la experiencia, veo que Canelo ha sido un peleador multidimensional en su carrera. Veo que Canelo ha tenido el ritmo de trabajo. Y tenemos que ver la mano derecha de Jermell Charlo. Si esa mano derecha no conecta a Canelo entre el primero y el octavo round, probablemente ya no se la podrá conectar para nada. Canelo gana la pelea. No veo a Canelo perdiendo con Jermell Charlo“, afirmó.

Aunque algunos piensan que la diferencia de tamaño entre ambos pudiera no afectar al estadounidense, la falta de experiencia en las 168 libras sí. Además, las últimas presentaciones del mexicano no han sido las mejores y se cree que su carrera pudiera estar llegando a su fin, lo que pudiera jugar a favor de Charlo, pero aun así Canelo Álvarez sigue siendo peligroso.

Jermell Charlo subirá dos divisiones para enfrentar a Canelo Álvarez por su campeonato indiscutido. Foto: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images.

Cabe destacar que Canelo Álvarez sorprendió a todos al confirmar que enfrentará a Jermell Charlo en Las Vegas el 30 de septiembre y no a su hermano gemelo Jermall como se rumoraba en un principio.

Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate. Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez venció a John Ryder el pasado mes de mayo y tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

