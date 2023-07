Tiroteo en Luisiana deja cuatro muertos durante el Día de la Independencia de EE.UU.

Un tiroteo dejó al menos cuatro muertos y siete heridos durante la noche del martes en la localidad de Shreveport (Luisiana), durante una celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Medios como la cadena CNN informaron este miércoles del suceso, que está siendo investigado por las autoridades. Aunque inicialmente se contabilizaron tres víctimas mortales, las autoridades encontraron un cuarto cadáver en la zona esta mañana, según el periódico The New York Times, que cita a fuentes policiales. De momento no se han realizado arrestos.

El suceso se suma a los tiroteos que se registraron en las horas previas a la celebración del Día de la Independencia en diferentes ciudades del país, como Fort Worth (Texas) y Filadelfia (Pensilvania).

Ocho personas murieron y diez resultaron heridas en total a lo largo del lunes en tiroteos de masas, que la organización Gun Violence Archive define como aquellos en los que mueren o resultan heridas más de cuatro personas, además del atacante.

Según el grupo, que se encarga de mantener un registro de los incidentes con armas de fuego en el país, en lo que va de 2023 se han registrado 346 tiroteos de masas.

En un comunicado con motivo del Día de la Independencia, el martes, el presidente estadounidense, Joe Biden, pidió leyes que prohíban las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, entre otras cosas.

Con información de Efe.

Sigue leyendo:

• Cinco muertos y ocho heridos en tiroteo en Filadelfia; dos son niños

• Tiroteo en Filadelfia deja 4 muertos y 2 heridos; policía reporta sospechoso en custodia

• Tiroteos en Texas y Pensilvania dejan 8 muertos horas antes de las celebraciones del Día de la Independencia