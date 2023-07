“Uno de los mejores del mundo”: París Saint-Germain presenta a Luis Enrique como su nuevo entrenador

Luis Enrique es el nuevo DT del París Saint-Germain. Los rumores eran ciertos y este miércoles el hombre que dirigió a España en el Mundial de Qatar 2022 fue presentado por la institución francesa como el nuevo timonel del equipo.

En una conferencia de prensa que fue transmitida para cada rincón del orbe, Nasser Al-Khelaïfi, el presidente del PSG, fue el encargado de dar la noticia del fichaje en el banquillo de “uno de los mejores del mundo”.

“Tenemos uno de los mejores entrenadores del mundo, no solo por lo que ha ganado, también por cómo juega al fútbol. Tiene uno de los estilos más vistosos del mundo”, subrayó el catarí.

🆕✍️



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle.



Le technicien espagnol s’est engagé sur un contrat de deux saisons. 🔴🔵#WelcomeToParisLuisEnrique — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023

Por su parte, el entrenador que fue cesado de la selección tras el fracaso de La Furia al no poder avanzar a cuartos de final, dijo estar feliz por su llegada al club parisino y comentó que ya está aprendiendo el idioma para hacerle llegar mejor sus mensajes a los jugadores

“Estoy encantado de estar aquí. No hablo francés, pero he empezado a aprenderlo“, declaró.

Luis Enrique llega al PSG con el compromiso de conseguir el título que falta en las vitrinas del equipo y que ni con Messi, Neymar y Mbappé pudieron ganar: la Champions League, reto al que dijo no tenerle miedo.

“Me encanta esta presión. Decenas de equipos tienen este mismo sueño, a veces equipos que tienen más experiencia que nosotros. La Liga de Campeones es casi injusta porque un mal partido y sales de la competición, pero eso no es excusa para nosotros”, manifestó.

Luis Enrique firmó contrato hasta el 2025. Foto: AFP / Getty Images

El técnico de 53 años se incorpora al equipo parisino, que tiene fama de tener un vestidor difícil, debido a la talla de sus figuras, que suelen ser del más alto nivel mundial, aunque asegura que no tendrá problemas para manejar los egos, debido a que ya lo ha hecho antes.

“He estado en el Barcelona, he entrenado a grandes clubes, he tenido estrellas, los jugadores son egoístas e inteligentes“, concluyó, haciendo referencia a su paso por grandes equipos, como la Roma y el Celta de Vigo, además del Barca y la selección española.

Sigue leyendo:

· Luis Enrique será el nuevo DT del PSG y será anunciado este miércoles en la misteriosa conferencia de prensa a la que convocó el equipo

· Kylian Mbappé estalla en Twitter y desmiente su salida del PSG

· PSG anuncia la salida de Lionel Messi: “La aventura llega a su fin”