Alcaldesa de Chilpancingo es captada con el líder de Los Ardillos: “Fue un desayuno fortuito”, dice

Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, admitió que se reunió con Celso Ortega Jiménez, identificado como líder del grupo criminal de “Los Ardillos”, luego de que circularon imágenes en las redes sociales sobre el encuentro.

Hernández aseguró que el video fue editado y aseguró que fue fortuito el desayuno que tuvo con el líder de “Los Ardillos”, grupo criminal que opera en Guerrero, incluso asegura que no recuerda esa reunión.

Otilia Hernández rechazó que el encuentro con el líder de “Los Ardillos” haya sido planeado, por lo tanto negó cualquier tipo de pacto con el grupo criminal.

Desayuno fortuito, asegura alcaldesa

“Fue un desayuno fortuito, no puedo decir quién me invitó. Era la primera vez, ni siquiera conocía a la persona… me siento con mucha gente”, aseguró la alcaldesa de Chilpancingo.

En las imágenes filtradas en las redes sociales, se ve a la alcaldesa de Chilpancingo con junto con su pareja y a un hombre que viste de playera negra, que fue identificado como Celso Ortega Jiménez, alias “La Vela”, líder de “Los Ardillos”.

Los tres están en un restaurante, el líder criminal está sentado frente a la alcaldesa y su pareja. El desayuno se habría realizado en un restaurante del municipio de Mochitlán, cerca de Chilpancingo.

Asegura que es amable con todos

En el video filtrado se ve a Hernández estrechar la mano del líder de “Los Ardillos”, pero la alcaldesa asegura que ella siempre es amable con la gente que saluda y no porque tenga una relación o acuerdo con el grupo criminal.

Dijo que pensó que el encuentro se daría con policías comunitarios.

“Yo no puedo comentar, no lo conozco y no lo recuerdo, me siento con mucha gente“, declaró la alcaldesa de Chilpancingo, durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, para el Grupo Radio Fórmula.

La alcaldesa, que pertenece a Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) indicó que en el momento del desayuno, desconocía la identidad del sujeto, y que era la primera vez que se reunía con él.

Filtran audio sobre el encuentro

Aunque, también en las redes sociales se filtró un audio que es adjudicado al encuentro, donde la alcaldesa trata al hombre como si ya lo conociera.

“Qué tal. Norma Otilia. Ya te hacía más viejito”, así se habría presentado la alcaldesa ante “El Vela”.

“Adelante. Sí ya estamos viejitos”, le respondió supuestamente el líder criminal para darle paso a la mesa donde compartieron el desayuno.

“Sí, ya estás en el cuarto piso (40 años). Dime cómo puedo ayudar, ni me interesa cuál, a qué te dedicas”, expresa la alcaldesa, de acuerdo al audio filtrado.

Alcaldesa rechaza pacto con criminales

Hernández pide a la Fiscalía General de la República (FGR) que realice una investigación del video, ya que asegura fue editado y sacado de contexto. Además, precisa que se siente tranquila, ya que en ningún momento ha pactado con criminales.

“Estoy bien, estoy limpia, no tengo ningún pacto con ningún delincuente”, declaró Hernández durante la entrevista.

“Yo quiero que se filtre el video completo, qué fue lo que se habló, y no fue un pacto con la delincuencia, no fue una situación. Quiero que se investigue”, declaró a los medios la alcaldesa.

