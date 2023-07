Balas perdidas crean miedo e inseguridad en las comunidades

Un niño de 6 años fue alcanzado por una bala perdida que le estalló en la cabeza cuando estaba en el patio de su casa en el sur de Los Ángeles observando los fuegos artificiales durante las celebraciones del martes 4 de julio.

El incidente ocurrió antes de las 9 de la noche al este de la calle 40 Place; y de acuerdo a los paramédicos que lo transportaron al hospital, el menor se encontraba en estado crítico, pero más tarde se informó que había muerto.

El menor fue identificado como Bryan Iván Robles Jr, y es el menor de cuatro hermanos.

Dos días antes del Día de la Independencia, el domingo 2 de julio, un niño de 14 años, fue herido por un tiro al aire que entró por el marco de la ventana de su casa y le impactó en la rodilla.

Según reportó la policía, alrededor de las 2:30 de la mañana, alguien lanzó disparos afuera de la casa del niño que vive en la cuadra 1500 de la calle Burnett al oeste en la ciudad de Long Beach.

En el primer estudio a nivel nacional sobre los tiroteos con balas perdidas, Garen Wintemute, profesor de medicina de emergencia y director del programa de Investigación y Prevención de la Violencia de la Escuela de Medicina de la Universidad de California (UC) en Davis, menciona que los balas perdidas crean miedo e inseguridad en muchas comunidades.

“La gente se queda dentro de sus casas. No deja a sus niños jugar afuera y altera los patrones de sus vidas diarias para evitar ser alcanzado por una bala destinada a alguien más”, dijo.

Para el estudio, Wintemute utilizó los servicios de alerta de noticias de Google y Yahoo y los archivos de noticias de GunPolicy.org, y analizó las historias periodísticas de entre marzo de 2008 y febrero de 2009 que contenían la frase “bala perdida”.

Definió los tiroteos con balas perdidas como situaciones en las que un tiro escapó de un espacio socio-geográfico previsto y resultó en la lesión de al menos una persona, ya sea por el disparo en sí o por un mecanismo secundario, como una lesión de un vidrio lanzado por una bala perdida.

Los escenarios típicos incluyen violencia, deportes de tiro, disparos de celebración y actividades relacionadas.

Los casos también incluyeron tiroteos de transeúntes que no tuvieron un papel activo en un incidente violento y disparos no intencionales cuando el tirador y la persona a la que dispararon no eran la misma persona.

En el periodo de estudio entre 2008 y 2009, Wintemute y sus colegas identificaron 284 tiroteos con balas perdidas, en las que 317 personas resultaron muertas o heridas.

La mayoría de los lesionados o muertos tenían entre 15 y 34 años, y más de 40% eran mujeres. El 40.7% estaban en su casa, y el 68.2% de ellos afuera de su hogar cuando fueron impactados por bala.

“Los tiroteos con balas perdidas son en gran medida un subproducto de la violencia intencional, lo que eufemísticamente llamamos ‘daños colaterales’”, dijo Wintemute.

“Aquellos que reciben disparos tienen poca o ninguna advertencia; las oportunidades para tomar medidas preventivas una vez que comienza el tiroteo son limitadas. A menos que tengamos la intención de proteger a comunidades enteras y a sus residentes, solo podremos prevenir estas balaceras en la medida en que evitemos la violencia con armas de fuego”.

De acuerdo a este reporte, los tiros al aire ocurrieron con mayor frecuencia durante el verano, no fueron más comunes los fines de semana que durante la semana y se presentan con mayor frecuencia entre las 4:00 pm y las 3:00 am

Solo 17 tiroteos (6.0%) ocurrieron durante las festividades del Cinco de Mayo, 4 de Julio o Año Nuevo.

En su sitio web, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) recuerda que disparar un arma hacia el cielo, es un delito mayor que se condena hasta con un año de cárcel; y al ser arrestado por esta causa, se aplican todas las sanciones de ley.

“Y si la bala que usted dispara, llega a causarle la muerte a una persona, usted será arrestado y consignado por homicidio”.

Indican que toda persona que celebre los días festivos disparando el arma al aire, no mide el peligro que resulta por parte de sus acciones.

“Una bala disparada al aire, puede subir hasta dos millas de altura y permanecer en vuelo por más de un minuto. En su caída a la tierra, puede alcanzar una velocidad de 300 y 700 pies por segundo. Una velocidad de solo 200 pies por segundo es suficiente para penetrar la cabeza humana”.