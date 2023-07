Consulado de México en Los Ángeles premia a mexicanas emprendedoras

Maru Trimmer, una inmigrante mexicana obtuvo el primer lugar en el concurso de capacidad empresarial que organiza el Consulado General de México en Los Ángeles como parte del programa consular de emprendimiento para mexicanas en el exterior más conocido como Mexicana Emprende.

“Desde hace 11 años empecé con mi negocio en Lancaster, el cual busca transformar vidas a través del autocuidado. Esa es mi misión: darle a la gente herramientas para que se las lleve a su casa, las apliquen día a día y puedan llevar una vida más plena”, dice Maru, quien es una terapista integrativa, practicante de reiki y profesora certificada de yoga, dueña del negocio que lleva su nombre.

Es también una de las graduadas del Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el Exterior (PCEME) que se creó con el objetivo de dotar de herramientas educativas e información en temas de negocios a mujeres migrantes de origen mexicano.

La meta es ayudarles a desarrollar y establecer un negocio desde su lugar de residencia a fin de promover su autonomía financiera y económica en el exterior.

Maru dice que a través de su negocio ayuda a personas que sufren de estrés, ansiedad, dolor crónico o tienen falta de amor propio. “En mis clases, les enseño un estilo de vida; y para mí es muy importante ofrecer este servicio a nuestra comunidad latina”.

Afirma que si algo aprendió en el programa Mexicana Emprende, es que en la comunidad latina, las mujeres ayudan y sirven al esposo, a los papás, a los abuelos, pero no hay espacio para ellas.

“Es muy importante que nos cuidemos a nosotros mismas para seguir ayudando a todos los demás. Para poder estar al 100%, tenemos que cuidarnos. El autocuidado no es egoísmo. Es una práctica de amor propio”, afirma la emprendedora ganadora, quien reconoció que pasó muchas desveladas, sacrificios y esfuerzos para tomar y concentrarse en el programa Mexicana Emprende. “Valió la pena por todo lo aprendido”.

En segundo lugar del concurso de Mexicana Emprende quedó Teresa Leticia Aguilar Chagoya, creadora de Almacri , juegos para personas de la tercera edad; y en tercer lugar, Rocío Martínez Huacuja del negocio de tamales michoacanos Nictamal.

Jazmin Galván, cónsul de promoción turística del Consulado de México en Los Ángeles explica que este programa fue creado por la Escuela de Negocios Thunderbird de la Universidad de Arizona y el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME).

“Tiene 12 módulos que deben terminarse en 6 semanas. Aunque todo el curso dura seis meses, si incluimos las mentorías y pulir el plan de negocios”.

Detalla que parte de este programa consiste en enseñar a las mujeres a que ellas mismas puedan desarrollar sus estudios financieros y de marketing, el plan de negocios y la estructura de recursos humanos.

“Esta preparación en la calle cuesta una fortuna. Nosotros se lo damos de manera gratuita con personal calificado, y con organizaciones estratégicas aliadas como Small Business Development Center y miembros de la ventanilla financiera que colaboran con el Consulado”.

Dice que se inscribieron 27 mujeres y se graduaron 23. “El 85% terminó el programa”. Al día de hoy, el IME les ha reportado que 1,100 mujeres se han graduado de este programa en todo Estados Unidos.

Las razones que llevan a estas mujeres a prepararse para emprender un negocio o mejorar el que ya tienen, se debe a la necesidad de generar ingresos por sí mismas y empoderarse, dice la cónsul Galván.

“Muchas mujeres vienen por temas de violencia doméstica; o porque quieren tomar el reto de salir adelante después de perder su trabajo durante la pandemia. Llegan por una variedad de razones, pero si las resumimos, podemos decir que la principal causa es que quieren sentirse seguras y capaces de desarrollar un negocio”.

Hace ver que cuando termina el programa, las mujeres se llevan grandes conocimientos, grandes compañeras que ahora son sus aliadas y un plan de negocios terminado.

“Yo las veo antes del programa; y al final cuando se gradúan, notó un gran cambio en ellas. Cambia su actitud y hasta su manera de expresarse. Ya graduadas, las ves como dominan el piso cuando antes se sentían más chiquitas”.

La cónsul Galván pidió a las mujeres mexicanas que residen en el área de Los Ángeles mantenerse muy al pendiente de los avisos que el Consulado General de México publica en sus redes sociales porque tan pronto como el próximo mes estarán abriendo la convocatoria para el siguiente programa Mexicana Emprende.

“Ofrecemos dos programas al año para mujeres que ya tienen un pequeño negocio, o para quienes sueñan con tener su propia empresa”.



