Muere desangrado el surfista hawaiano Mikala Jones tras un accidente en el mar

Mikala Jones, el popular surfista hawaiano que protagonizó varias tapas de revistas de deportes extremos en los años 90 y a principios de la siguiente década, falleció este domingo a los 44 años, luego de sufrir un corte en la ingle al surcar una ola y morir desangrado.

El surfista que competía profesionalmente en aquellas épocas, antes de simplemente dedicarse a montar olas por gusto, sin afán de ganar títulos, murió en la Costa de las Islas de Mentawai, Indonesia, donde pasó sus últimos años de vida.

La noticia la dio uno de sus amigos, el también surfista, aunque uruguayo, Santiago Pereira, al sitio Duke.

Según su compañero, quien presenció todo, Jones intentó montar unos olones de rango “triple overhead” (más de 8 pies), pero en la turbulencia se cortó la arteria femoral y se desangró rápidamente.

“La siguiente serie era gigante, esta sí inmutó al hawaiano, el cual se puso su (cámara) GoPro en la boca y empezó a remar con mucha energía para agarrar la segunda de la serie, la agarró, era muy grande, tres veces su tamaño… Un close out. Un enorme cerrón. Al salir de la espuma varios segundos más tarde, notó que se hizo un corte en la ingle, por lo que decidió soltarse el leash (amarre que une la pierna con la tabla).

En el momento en que Pereira y otros acompañantes se percataron del accidente fueron en su auxilio, aunque las olas consecuentes complicaron todo y cuando lograron alcanzarlo pudieron subirlo a una tabla, pero no tardó en desmayarse y perdió la vida poco después.

“Venía la siguiente ola atrás, inclusive más grande que la que él se agarró y no podíamos entrar a buscarlo. Él pudo pasarla por abajo. Luego otra igual de grande, también la pudo pasar por abajo, pero esta vez ya estaba sin fuerzas y no podía bracear más. Ahí pudimos buscarlo, su sobrino le cedió su tabla y se desmayó arriba de la tabla, black out total. Perdía mucha sangre. Lo subimos a la lancha, le hicimos torniquete con un leash y lo apretamos con un palo, mientras que le agarrábamos las manos diciéndole que no se durmiera, que se quedara con nosotros”, contó.

Él respiraba. Cada pocos minutos se intentaba mover y se quejaba. En el camino, Loki, el guía surf, llamó para pedir una ambulancia. 20 minutos después llegamos a la costa de Tuapejat, donde ya nos esperaba la ambulancia. Lo bajamos de la lancha con varios locales ayudando. Él estaba ido, totalmente inconsciente. Lo llevamos hasta la camilla de la ambulancia, cerramos las puertas y se fue al hospital pero ya era muy tarde, Mikala ya se había ido. 20 minutos antes de subirlo a la lancha ya había perdido mucha sangre”, concluyó.

Mikala Jones surfeando en su natal Hawái en el 2002. Foto: Getty Images

Mikala Jones era parte de una gran familia de surfistas. Sus hermanos Daniel y Malia también fueron profesionales, mientras que su sobrino estuvo cerca de él, practicando, al momento del trágico accidente.

Sigue leyendo:

· Encuentran en un río el cuerpo descuartizado de joven promesa del fútbol brasileño

· El fútbol de España llora la muerte del legendario Luis Suárez

· Muere piloto de rally en un accidente durante una práctica antes de su carrera