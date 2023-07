¿Hablan mal de ti?: conoce un ritual para liberarte de chismes

Las personas pueden hablar mal de nosotros por muchas razones, entre ellas porque nos tienen envidia, celos, coraje o simplemente no les caemos bien. Para evitar que la mala energía emanada por estas acciones te afecte en tu vida diaria puedes recurrir a este sencillo ritual.

Se trata de una receta compartida por la famosa astróloga Mizada Mohamed que, según dice, es muy poderosa para alejar los chismes y habladurías. En ocasiones no sabemos por qué razón la gente inventa cosas que no son ciertas sobre nosotros, principalmente si no les hacemos daño, y este ritual calma todas esas cosas.

Para realizar este ritual contra los chimes, envidias y habladurías solo se necesita un limón, el más verde que puedas conseguir, sal entera, un plato de barro, bolígrafo y papel, un plato de barro o un material similar y papel aluminio.

Recuerda que la composición de todos los elementos es lo que hace funcionar al ritual, por lo que, cuando decidas hacerlo, ten contigo todos los materiales para no interrumpir el procedimiento.

Escribe los nombres en el papel

Toma el bolígrafo y escribe en el papel el nombre de todas las personas que hablan mal de ti a tus espaldas o sospechas que te tienen envidia. Si lo tienes completo es mejor, pero sino basta con su primer nombre. En caso que no sepas cómo se llame, escribe algo así como “la chica del trabajo que (una característica de ella) que me mete en chisme)”. Cuando termines dobla el papel en cuadritos lo más pequeño que puedas.

Es importante que al escribir los nombres te mentalices que su energía negativa no te volverá a dañar.

Foto: Shutterstock

Parte el limón en forma de cruz

El limón tendrás que partirlo en forma de cruz sin separar los gajos, es decir, que el cuchillo no corte por completo el cítrico y no separe las partes. La astróloga Mizada explicó en su canal de YouTube que se hace de esa manera para representar los 4 puntos cardinales.

Introduce la sal y el papel en el centro del limón

El siguiente paso es poner la sal en grano en el centro de la cruz que cortaste en el limón seguido del papel que doblaste con los nombres de las personas que te tienen envidia e inventan chismes de ti.

La acidez del limón es poderosa para cortar la mala energía.

Foto: Shutterstock

Envuelve el limón en el papel aluminio

Apriétalo muy bien con tus manos para cerrar el ritual, esto significa que haga sus efectos. Ahora colócalo en el plato de barro. Recuerda que este ritual es para que su energía negativa no te afecte y dejen de hablar mal de ti. Los procedimientos de magia blanca nunca tendrán como objetivo regresar el mal.

¿En dónde colocar el ritual?

El plato de barro con el limón se debe colocar afuera de tu casa, por ejemplo, el patio, jardín, azotea o balcón. Si vives en un departamento puedes dejarlo en el baño. Se tiene que dejar en ese sitio 7 días y a la mañana siguiente, sin tocarlo, envuelve el limón en periódico y tíralo en un bote de basura muy lejos de tu casa.

