Shakira comparte fotos que la muestran durante la grabación de su nuevo álbum en Londres

Shakira no sólo ha viajado a Londres para estar presente en eventos deportivos; una de sus prioridades es terminar su esperado nuevo álbum, y ahora hizo uso de su cuenta de Instagram para publicar una colección de fotografías que la muestran durante las sesiones de grabación. Ella posó muy sonriente y luciendo un outfit compuesto por camiseta blanca, joggers negros y tenis de plataforma.

Para este nuevo disco la cantante colombiana está trabajando con el aclamado productor británico David Stewart, responsable de éxitos de artistas como Jonas Brothers, BTS, Hailee Steinfeld, Shania Twain y Monsta X. Ella también compartió en esa red social una imagen que los muestra juntos y escribió: “En Londres, trabajando con David Stewart en lo que puede ser mi próximo sencillo”. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Hace algunos días Shakira estuvo en París, pues acudió a algunos desfiles de la Semana de la Alta Costura usando originales outfits; ella también posó muy sexy en un elevador, luciendo un vestido de la firma Fendi. Las fotos que publicó fueron todo un éxito entre sus seguidores, y hasta el momento han obtenido más de un millón de likes. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

