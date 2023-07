Agenda de LA: Qué hacer en Los Angeles del 13 al 19 de julio

Peso Pluma en Los Angeles

El fenómeno de la música urbana, Peso Pluma, está haciendo su debut en escenarios de Estados Unidos este verano, y en unos días pisará por primera vez un teatro de Los Angeles, el YouTube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde presentará su gira Doble P. El intérprete originario de Guadalajara, México, cantará temas de su disco “Génesis”, así como sus éxitos “Ella baila sola” y “PRC”. Miércoles 19 y jueves 20 de julio, 8 pm. Boletos desde $150. Informes ticketmaster.com.

Salsa en el verano

En la segunda entrega de la serie Summer of Salsa, en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) se presentará Afro-Son, una banda local formada por músicos de Los Angeles, Cuba, Puerto Rico y San Francisco. Amenizará el DJ Robby. Los asistentes pueden llevar sillas y mantas para picnic. Habrá comida y bebidas a la venta. Entrada Gratuita. Informes lapca.org.

Foto: Cortesía

Comienza la feria en OC

Juegos mecánicos, actividades para niños, comida, exhibiciones, animales, entretenimiento y eventos especiales es lo que los visitantes podrán ver y disfrutar en la OC Fair, que abre sus puertas el viernes en el OC Center (88 Fair Dr., Costa Mesa). En la parte artística figuran los nombres de reconocidos intérpretes latinos, entre ellos Los Tucanes de Tijuana, La Original Banda el Limón y Ramón Ayala. El 23 de julio actúa Gerardo Ortiz; los shows tienen lugar en el Pacific Amphiteatre. Boletos para la feria desde $9; los conciertos tienen un costo por separado. Informes ocfair.com.

Foto: Cortesía

Festival de sabores

El parque temático Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia) dio inicio a su festival de comida Flavors of the World, una muestra gastronómica de siete países del mundo, entre ellos Italia, Grecia, Corea y la India. También hay música en vivo y eventos culturales, como la danza Bhangra, inspirada en la cultura hindú. Se darán lecciones de este baile. Para los niños más pequeños habrá actividades manuales. De viernes a domingo hasta el 23 de agosto. El pago de entrada al parque no incluye la muestra de comida. Entradas desde $58. Informes sixflags.com.

Regresa el Titanic

La exhibición inmersiva e interactiva Titanic: The Exhibition, reabrió sus puertas en el Beverly Event Venue (4327 Beverly Blvd., Los Angeles) luego de haber cerrado temporalmente a principios de este año. Con recreaciones del interior y exterior del barco, el muelle desde donde zarpó, galerías, el cuarto de calderas y una suite donde durmieron los millonarios que viajaron en el trasatlántico. Varios horarios disponibles. Boletos desde $24. Informes feverup.com.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Conciertos iluminados

Los conciertos Candlelight son una experiencia multisensorial en escenarios poco comunes, como la iglesia Immanuel Presbyterian (3300 Wilshire Blvd., Los Angeles), donde tendrá lugar un show de música de Coldplay en vivo. Sábado 6:30 y 9 pm. Boletos desde $30. Informes candlelightexperience.com.

Ballet homenaje a Frida Kahlo

El Dutch National Ballet llegará al Dorothy Chandler Pavilion del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) para presentar por primera vez en Estados Unidos Frida!, un ballet en homenaje a la celebrada artistas mexicana, Frida Kahlo. Con coreografía de Annabelle Lopez Ochoa y música de Peter Salem, esta obra aborda la compleja y colorida vida de una de las personalidades más intrigantes del siglo 20. Con orquesta en vivo. Viernes y sábado 7:30 pm, y domingo 2 pm. Boletos desde $34. Informes musiccenter.org.

Foto: Hans Gerritsen

Show de Eslabón Armado

Eslabón Armado, el grupo de música regional mexicana que nació en Patterson, un pequeño poblado al norte de California, tendrá una presentación en la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles), donde interpretará éxitos como “Con tus besos” y “La trokita”, además de su más reciente tema, “Ella baila sola”, con el que, junto con Peso Pluma, llegaron al puesto cinco en la lista Hot 100 de Billboard. Sábado 8 pm. Boletos desde $42. Informes ticketmaster.com.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Exhibición de fotos

El Natural History Museum of Los Angeles County (900 Exposition Blvd., Los Angeles) estrenará en la costa oeste una colección de fotografías de los Benjamin Mkapa African Wildlife Photography Awards. Se trata de 40 trabajos ganadores elegidos de entre 9,500 provenientes de 57 países que son un vistazo a la vida silvestre de África así como los retos que enfrentan algunas especies en el presente. Del viernes al 9 de octubre. Boletos desde $7. Informes nhmla.org.

Teatro latino

Crabs in a Bucket es una obra en inglés que presenta la Echo Theatre Company en el Atwater Village Theatre (3269 Casitas Ave., Los Angeles), una sátira sobre el impacto de la “mentalidad de cangrejos” en los pueblos marginados. Escrita por el dramaturgo mexicano Bernardo Cubría. Del sábado al 21 de agosto. Shows todos los días excepto los martes. Boletos desde $34. Informes echotheatercompany.com.