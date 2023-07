Cúal es la mejor manera de eliminar la mosca de la fruta

By Paul Hope

Si tienes una plaga de mosca de la fruta, lo más probable es que la culpa la tenga una banana. “Los huevos de la mosca de la fruta suelen entrar en las casas junto con las bananas“, explica Jody Gangloff-Kaufman, profesora asociada del programa de control integrado de plagas de la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York. ¿La forma más sencilla de evitar que se reproduzcan? “Lava las bananas cuando las traigas a casa por primera vez”.

Pero si estas diminutas plagas ya están en tu cocina, la mejor manera de deshacerte de ellas es eliminar sus fuentes de alimento. El ciclo vital de la mosca de la fruta dura entre 40 y 50 días, pero sólo aguanta una semana sin comer. Las moscas de la fruta se sienten atraídas por las levaduras que se encuentran en los azúcares de la fruta cuando ésta empieza a fermentar, dice Gangloff-Kaufman, así que deshazte inmediatamente de la fruta podrida. Y no dejes que la fruta madura se quede en la mesa de la cocina. En su lugar, refrigera las manzanas y las peras, e incluso los tomates, cuando estén a punto de madurar. Congela las bananas maduras para usarlas más tarde en batidos o productos horneados.

El contenedor de reciclaje, el fregadero o el triturador de basura también pueden albergar levaduras que atraen a las moscas de la fruta. Enjuaga los productos reciclables para eliminar los restos de azúcar, y limpia el fregadero y el triturador de basura con una mezcla de vinagre y hielo o bicarbonato de sodio.

También puedes poner trampas para las moscas de la fruta. Pon jugo de fruta en un vaso pequeño cubierto con un film de plástico transparente y haz pequeños agujeros en el film. Otra opción es usar un embudo (o convertir un trozo de papel en un embudo) y colocarlo en la parte superior de una botella de vino recién terminada a la que le queden unas gotas. Ambos métodos atraen a las moscas pero no las dejan salir.

