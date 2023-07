Erik Rubín ocasiona que Andrea Legarreta rompa en llanto en su cumpleaños y pase un instante desolador | VIDEO

Si hay un personaje que ahorita nos “cae mal” sin duda es Erik Rubín, pues hizo llorar sin querer a la conductora consentida de “Hoy”, Andrea Legarreta, mientras esta celebraba su cumpleaños 52.

Fue su amorosa felicitación en redes sociales de parte de Rubín, exesposo de Andrea, lo que provocó que la conductora se dejara ver vulnerable, pues era su primer cumpleaños sin el que solía ser su marido.

Y en esta nueva etapa de soltería, y con las emociones a flor de piel, Andrea decidió atender a la prensa que la esperaba a las afueras de Televisa, donde justamente fue cuestionada sobre este cumpleaños tan especial que vive, pues es el primero sin Rubín como su pareja, con quien había durado 23 años.

En este sentido, Andrea fue muy sincera y admitió que no piensa en ello, puesto que no tiene tiempo o no quiere hacerse tiempo para pensar en conocer a un hombre que no sea Erik Rubín.

Así lo reflexionó Andrea, lo que ocasionó que comenzara a llorar en medio de su celebración, pues visiblemente emocionada, Legarreta dio a conocer que no puede pensar en tener otro amor que no sea el integrante de Timbiriche.

“La verdad no (me veo con otra persona). No tengo espacio, no sé si estoy completa pero no se me antoja, yo no me imagino, ves cuando no te imaginas con alguien más en tu vida, hoy por hoy no me imagino. Yo creo que hemos sido una pareja bien bonita, por eso cero, ni lo pienso ni me detengo ni ganas ni la cosquilla, nada… Erik es el amor de mi vida, eso es absoluto, es real”

ANDREA LEGARRETA