Rogers: The Musical ya es una realidad en Disney California Adventure

Todo comenzó como una broma en la serie de Disney+, Hawkeye. Sin embargo, en la vida real, Rogers: The Musical tomó matices bastante “serios”, tanto que ahora ya es un espectáculo de 30 minutos que se presenta por tiempo limitado en el teatro Hyperion de Disney California Adventure.

Esta producción, parte de la celebración Disney100, relata en un acto el heroico recorrido de Steve Rogers para convertirse en el Capitán América, e incluye no solo a personajes como Nick Fury y Peggy Carter, sino a algunos de los más celebrados miembros de los Avengers, como Iron Man, Black Widow y Hulk.

La historia está inspirada en la secuencia ficticia del musical teatral de Broadway, parte del primer episodio de la serie de Disney+, Hawkeye. Presenta cinco canciones nuevas, además de “Save the City” y “Star Spangled Man”, que se escucharon antes en la cinta Captain America: The First Avenger. Estos temas son obra del compositor ganador del Grammy Christopher Lennertz y las letras pertenecen a Jordan Peterson, Christopher Lennertz y Alex Karukas.

Los visitantes podrán ver y disfrutar una historia clásica de héroes, con un breve pero significativo romance, y a la vez viajar a través del tiempo, cuando el héroe en cuestión pierde la conciencia durante un ataque ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, y despierta décadas después, en un mundo más contemporáneo y con personajes nuevos.

Hunter Bell es el autor del libreto, y es también protagonista y letrista de “title of the show”, una producción nominada al Premio Tony.

Los conocedores de los Avengers podrán reconocer en este musical algunos momentos y objetos icónicos de la serie, como el cuaderno de Steve y el empleo de la Piedra del tiempo, que utiliza para visitar de nuevo su pasado.

Uno de los aspectos más impresionantes de esta producción es el eclecticismo de su música, que abarca desde el jazz, el swing, el funk moderno y los ritmos más tradicionales. Esto es obra de una orquesta de 60 músicos, que además permite la adaptación de coreografías originales que incorporan estilos de baile de distintas épocas.

Rogers: The Musical se presenta de martes a sábado con varias funciones diarias. Termina el 31 de agosto. Más informes en disneylandespanol.com.