“Su prioridad es cobrar, no ganar”: dura crítica contra el Tata Martino de Mauricio Pedroza

En el estado de la Florida no se habla de otra cosa que no sea el desembarco de Lionel Messi en el Inter Miami, que llega acompañado de Gerardo ‘Tata’ Martino, experimentado entrenador argentino que ya dirige a la institución a la espera que la ‘pulga’ sea presentado el próximo domingo.

Con Messi, el Inter Miami buscará un lavado de rostro, además que con el Tata Martino mejorar tácticamente y competir por los trofeos en la MLS, ya que actualmente el club es último de su Conferencia.

El entrenador argentino ya dirigió sus primeros entrenamientos esta semana bajo el sol inclemente del verano estadounidense.

El Tata Martino fue presentado con el Inter Miami y dirigirá nuevamente a Lionel Messi. Foto: MARCO BELLO / AFP vía Getty Images

A pesar de su destacada trayectoria que incluso lo ha llevado a dirigir al FC Barcelona, a Martino todavía se les cuestionan sus métodos, formas de trabajo y resultados; especialmente se recuerda el fracaso con la selección de México a la que no pudo ni clasificar a octavos de final en el Mundial Qatar 2022.

Al respecto, el analista de ESPN Mauricio Pedroza consideró que el Tata Martino no es la mejor opción para que el Inter Miami salga del foso en que se encuentra.

“Cuando (el Tata Martino) se fastidia, deja de ser un técnico y se convierte en un empresario” Mauricio Pedroza

Para ejemplificar su argumento, Pedroza mencionó que cuando Martino estuvo al frente de la selección mexicana no atendió a sus labores correctamente y viajó en varias oportunidades a Argentina, desoyendo consejos de que debería haber visitado clubes y estadios de la Liga MX.

“Su prioridad es cobrar, más allá del ganar (…) Le importó solo el dinero”, atizó.

Pero su análisis en contra del entrenador argentino no quedó, también lo calificó de ser un “tipo sin personalidad” que no demostró jerarquía cuando se complicó la situación en El Tri y los resultados no acompañaban cuando faltaban meses para que se realizara la Copa del Mundo.

“Demostró su verdadera personalidad cuando las cosas se pusieron calientes en la selección mexicana. Sucumbió. Un tipo sin personalidad, sin carácter, jerarquía, con poca vergüenza”, señaló Mauricio Pedroza sobre el Tata Martino.

El debut del entrenador al frente del Inter Miami será este sábado en el regreso de la MLS. De visitante visitarán al St. Louis City, tan solo un día antes de la presentación de Lionel Messi.

