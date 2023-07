Aprueban en EE.UU. la primera píldora anticonceptiva de venta libre: qué debemos saber

La Administración de Drogas y Alimentos aprobó la píldora anticonceptiva Opill, conocida genéricamente como norgestrel, que se venderá sin receta a partir del jueves. Este es el primer anticonceptivo oral que se dispensa sin receta en los EE. UU.

“Cuando se usa según las indicaciones, la anticoncepción oral diaria es segura y se espera que sea más eficaz que los métodos anticonceptivos sin receta actualmente disponibles para prevenir embarazos no deseados”, dijo en un comunicado de prensa la Dra. Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. liberar _

¿Qué es exactamente Opill?

Opill es un tipo de píldora anticonceptiva hormonal que evita el embarazo principalmente al espesar el moco cervical para evitar que los espermatozoides lleguen al óvulo. Es lo que se conoce como una “minipíldora”, lo que significa que contiene solo una forma sintética de la hormona progesterona, a diferencia de las píldoras anticonceptivas combinadas recetadas más comúnmente , que contienen progesterona y estrógeno. La FDA aprobó Opill como medicamento recetado en 1973, pero en otros países , como el Reino Unido, está disponible sin receta.

Ahora que se aprobó la venta sin receta de Opill, ¿cómo funcionará?

Paul Blumenthal , profesor de obstetricia y ginecología en la Universidad de Stanford, le dice a Yahoo Life que Opill estará disponible como cualquier otro medicamento de venta libre. Opill estará disponible en tiendas de conveniencia, farmacias, supermercados y en línea. La FDA declaró que el precio será determinado por Laboratoire HRA Pharma, propiedad del fabricante de medicamentos Opill Perrigo. Perrigo, informa Associated Press , intentará que la píldora esté disponible a principios del próximo año.

“Sería similar a si alguien fuera a su farmacia local y comprara medicamentos como ibuprofeno o Tylenol sin receta”, le dice a Yahoo Life la Dra. Gopika Krishna , experta en planificación familiar y miembro de obstetricia y ginecología en la Universidad de Columbia.

Perrigo no ha revelado públicamente cuánto costaría Opill sin receta. Los medicamentos de venta libre tienden a ser más baratos que los medicamentos recetados, aunque no están cubiertos por el seguro.

¿Por qué se aprobó?

Para que la FDA apruebe que un medicamento esté disponible sin receta, el solicitante del medicamento debe demostrar que “los consumidores pueden usar el producto de manera segura y eficaz, basándose únicamente en la etiqueta del medicamento sin receta, sin la ayuda de un profesional de la salud”. Los estudios realizados demostraron que los consumidores tenían una gran comprensión de las instrucciones de Opill, que requieren que los usuarios tomen el medicamento dentro del mismo período de tres horas todos los días, ya que las minipíldoras sonmenos indulgente con las píldoras perdidas o tardíasque las píldoras anticonceptivas combinadas.

Sin embargo, los funcionarios de la FDA inicialmente expresaron su preocupación de que los usuarios no reconozcan por sí mismos que ciertas condiciones harían que Opill fuera inapropiado para ellos. Las mujeres con antecedentes de cáncer de mama o sangrado vaginal anormal no diagnosticado, por ejemplo, no deben tomar el medicamento.

A la FDA también le preocupaba que Opill pudiera ser menos efectivo en mujeres con sobrepeso, citando estudios sobreAnticoncepción de emergencia. En su sitio web, Planned Parenthood dice que la anticoncepción de emergencia como el Plan Bno es tan efectivosi pesa más de 165 libras. Pero el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogospautas de prácticaafirman que “a las mujeres con obesidad se les pueden ofrecer todas las opciones de métodos anticonceptivos hormonales con la seguridad de que la eficacia de los anticonceptivos hormonales no se ve afectada significativamente por el peso”.

¿Qué necesitan saber los padres?

Blumenthal dice que es importante que los padres de adolescentes comprendan que Opill es seguro y efectivo, “y tenemos más de 50 años de experiencia para demostrarlo”.

“Prevenir un embarazo no deseado si eres una adolescente sexualmente activa es una inversión muy importante para poder lograr tus objetivos de vida, y los padres deben reconocer esto incluso si prefieren que su adolescente no sea sexualmente activa”, dice.

La solicitud de Opill fue aprobada sin restricciones de edad. Los anticonceptivos de emergencia como el Plan B, por ejemplo, inicialmente tenían restricciones para niños menores de 16 años, pero esos límites de edad finalmente se eliminaron.

“Múltiples organizaciones de medicamentos, incluido el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, han apoyado el acceso a los anticonceptivos de venta libre sin restricción de edad”, dice Krishna. “Los adolescentes pueden enfrentar barreras significativas para acceder a métodos anticonceptivos, por lo que es importante apoyar el aumento del acceso a métodos anticonceptivos”.

Sigue leyendo:

• Descubren nuevos casos de VIH ligados a faciales de vampiro en Estados Unidos

• Usar psicodélicos para la depresión es permitido en Australia: qué debes saber

• Qué pasa en tu cuerpo cuando te sumerges en agua con hielo, según un médico internista