Aprueban dar asesoría legal a inquilinos en áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó esta semana de manera unánime para fortalecer las protecciones para los inquilinos en las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles, lo que incluye darles asesoría legal.

“Esto es muy bueno, porque muchos inquilinos ni siquiera entienden el contrato que firman. Por ejemplo, muchos no se dan cuenta que cuando sus hijos cumplen 18 años ya no pueden vivir en ese departamento, o cuando uno de los inquilinos se muda, ya no lo pueden reemplazar por otro porque el contrato se los impide”. dijo a La Opinión, Lupita González, organizadora y defensora de inquilinos de la Alianza de Californianos por el Poder de la Comunidad (ACCE).

“Este beneficio es muy importante, aunque aún falta que la moción sea aprobada porque lo que sucedió es que se votó para que se empezara a redactar”, precisó.

Y mencionó que esta ley solo protegerá a los inquilinos de las zonas no incorporadas, pero no contempla a quienes viven en el resto de las ciudades del condado que tienen sus propias leyes.

“Como va a funcionar una vez que se aprobada, es que los inquilinos de las zonas no incorporadas que requieran asesoría legal, deberán acudir a la Oficina de Servicios al Consumidor del condado”.

Algunos de los vecindarios considerados como áreas no incorporadas en el condado de Los Ángeles son: el este de Los Ángeles, el este de Pasadena, Altadena, el este de San Gabriel, el este y sur de Whittier, Walnut Park, Glendora y La Crescenta, entre otros.

Las supervisoras Hilda Solís y Holly Mitchell presentaron la Ordenanza para el Derecho a un Abogado para ampliar los servicios de defensa contra el desalojo en las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles.

En un reporte de la organización LA Right Counsel Coalition, se encontró con base al análisis de 4,200 procesos abiertos de desalojo, que el 97% de los inquilinos no tuvieron un abogado en la corte mientras que solo el 12% de los propietarios de vivienda de alquiler no tuvieron representación legal.

Además fue revelado que los inquilinos latinos y afroamericanos experimentan los niveles más altos de desalojo en el condado.

Por otra parte, los supervisores apoyaron de manera unánime la Ordenanza para las Protecciones de los Inquilinos y la Estabilización de la Renta para prevenir que más gente caiga en el desamparo. Esto luego de que el conteo de las personas sin hogar arrojó un incremento en el número de desamparados; y porque además los desalojos han aumentado en todo el condado.

?A medida que aquellos que sacan ganancias de los inquilinos encuentran maneras de aumentar sus ganancias, estamos ofreciendo fuertes protecciones para darles una oportunidad de pelear?, dijo la supervisora Lindsey P. Horvath.

Señaló que las medidas de estabilización de la renta para las comunidades no incorporadas son una herramienta adicional con la que el condado de Los Ángeles atiende la crisis del desamparo con urgencia.

?Juntos debemos hacer todo lo posible para tomar en serio la prevención de la falta de vivienda?.

El mes pasado, la Universidad de California en San Francisco publicó un estudio completo sobre las personas sin hogar en todo el estado y encontró que los altos costos de vivienda y los bajos ingresos hacen que los inquilinos sean vulnerables a la falta de vivienda.

También reveló que el 70% cree que un subsidio al alquiler mensual de $300 a $500 habría impedido que se quedaran sin vivienda durante un período prolongado.

“La mayoría de los residentes del condado de Los Ángeles son inquilinos y tres años después del golpe de la pandemia de COVID-19, muchos todavía luchan por pagar el alquiler atrasado y encontrar la manera de mantener un techo sobre sus cabezas”, dijo la supervisora Solís.

“Las fuertes protecciones de desalojo son críticas para prevenir desplazamientos masivos. La votación de hoy sobre el fortalecimiento de nuestra Ordenanza de Estabilización de Alquileres y Protección de Inquilinos nos ayudará a evitar que más personas se queden sin hogar, un problema con el que estamos lidiando severamente y que tenemos que abordar de frente con cambios en las políticas y los sistemas”.

Las protecciones fortalecidas bajo la ordenanza son:

Requerir que a cualquier inquilino en las áreas no incorporadas del Condado cuando se le presente un acuerdo de compra total voluntaria se le ofrezca una cantidad igual o mayor que la cantidad de asistencia para la reubicación a la que tendría derecho bajo un desalojo sin culpa. Aclarar que los inquilinos tienen una defensa afirmativa frente a una acción de retención ilícita en caso de que el propietario no proporcione una copia de la notificación de terminación o desalojo al Departamento de Asuntos del Consumidor y Comerciales del Condado de Los Ángeles (DCBA), según lo exige la Sección 8.52.090. Requerir que para cualquier rescisión del contrato de arrendamiento por culpa, el aviso debe incluir el motivo del desalojo, incluida la fecha, el lugar, los testigos y las circunstancias de interés.

En el 2020, el condado de LA lanzó el programa Stay Housed LA en alianza con la ciudad y organizaciones comunitarias para ofrecer consejo legal a los inquilinos e información sobre sus derechos.

Para más información sobre los recursos disponibles para asistir a los inquilinos y dueños de propiedades de renta en el condado de Los Ángeles, visita:

rent.lacounty.gov o stayhousedla.org.

Demandan más protecciones

Miembros de la comunidad y grupos de defensa de los derechos de los inquilinos del distrito 9 presionaron al Concejo de Los Ángeles esta semana para que los proteja a los inquilinos de desalojos injustos cuando sus edificios vayan a ser demolidos para construir desarrollos inmobiliarios.

En una conferencia de prensa en la Universidad del Sur de California (USC), los grupos demandaron más protecciones a medida que los desarrolladores están echando abajo unidades de departamento para construir vivienda para estudiantes más cara, lo que amenaza con desplazar a residentes que han vivido ahí por mucho tiempo.